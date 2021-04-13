وزارة الداخلية تحتفل بـ يوم المجند 2021 ..صور

عروض قتالية

أقامت وزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، احتفالية بيوم المجند 2021 في مقر الإدارة العامة لتدريب قوات الأمن، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وتضمن الاحتفال بعض العروض التي تعكس مُجمل عمليات التدريب التي يحصل عليها المجندون وتساهم في اكتسابهم المهارات المطلوبة التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة عالية، ومستوى حضاري يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطي.

كما تضمن الاحتفال استعراض الأهداف الإستراتيجية التى تم تحقيقها خلال العام التدريبي الحالي، وما تم إنجازه فى مجال التدريب والتأهيل، إلى جانب إستعراض ملامح الإستراتيجية التدريبية المزمع تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع طبيعة العمل الأمنى والتضحيات التى يقدمها رجال الشرطة فى حماية الوطن.

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