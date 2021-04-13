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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبر طائرات عسكرية.. مصر ترسل مساعدات طبية إلي ليبيا

صورة من المساعدات
صورة من المساعدات

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف، أقلعت طائراتا نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا.

وتحمل الطائرتان أطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين .

من جانبه أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية
مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد ، مؤكداً على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها خاصة فى ظل إنتشار فيروس كورونا .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وليبيا وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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القوات المسلحة قاعدة شرق القاهرة الجوية مساعدات طبية السيسي وزارة الصحة

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