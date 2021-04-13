مفتي الديار المصرية يوضح خطبة النبي قبل شهر رمضان المبارك .. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن شهر رمضان هو شهر مبارك، مؤكدا أن فيه العطاء والمدد الإلهى وفيه التحصين الكبير لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان آخر شعبان يخطب خطبة ويبشر الناس بشهر رمضان.

وأضاف علام خلال لقاء له لبرنامج كتب عليكم الصيام عبر فضائية صدى البلد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب في الناس ويقول قبل رمضان «أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوعاً، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن».

وتابع مفتي الديار المصرية أنه لا بد أن نغتنم هذا الشهر الكريم وألا نخرج من هذا الشهر إلا وحصلنا التقوى، وعلينا أن نقف مع أنفسنا جميعا في بداية رمضان.

وأشار علام إلى أن الإنسان عليه أن يتخلص من التبعات وأن يتوب الإنسان إلى ربه ولا بد من التخلص من التبعات والمعاصي .