جاجوار تواصل تألقها عبر إصدارها الجديد F-TYPE R-Dynamic Black

تواصل شركة جاجوار العالمية تألقها في مجال تصنيع السيارات، عبر العديد من الإصدارات المختلفة، والتي تنوعت بين الإطلالة الرياضية، والكوبيه والـSUV، وتعد النسخة F-TYPE R-Dynamic Black واحدة من أقوى الطرازات التي تنضم إلى أسطول جاجوار العريق.

زودت السيارة بمحرك إنجينيوم رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، مدعوم بشاحن توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصان، مع عزم أقصى للدوران يصل إلى 1500 دورة في الدقيقة، معتمدا على خاصية الدفع الخلفي، وبسرعة قصوى تصل إلى 155 ميل/ساعة.

كما دعمت بناقل حركة Quickshift أوتوماتكي الأداء مكون من 8 سرعات، مع خاصية التحكم اليدوي، وبهذه القدرات تستطيع F-TYPE R-Dynamic Black أن تتسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 60 ميل/ساعة، خلال فترة زمنية تقدر بـ 5.4 ثانية.

كما قدمت جاجوار محرك آخر ذات 8 أسطوانات، قادر على إنتاج قوة تبلغ 450 حصان، سعة 5000 سي سي، و580 نيوتن/متر من عزم الدوران، عند 2500 لفة في الدقيقة، معتمدا على نظام الدفع الخلفي للعجلات، أو الدفع الكلي عبر مجموعة Intelligent Driveline Dynamics المتطورة، بسرعة قصوى تصل إلى 177 ميل/ساعة، ومن خلال تلك الإمكانيات الفنية، تتمكن السيارة من الانطلاق نحو سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تصل لـ 4.4 ثانية.

فيما تتقدم السيارة بعجلات رياضية وجنوط بلغ قياسها 20 بوصة، من 5 أضلاع مزدوجة، مع شبكات أمامية سوداء متعددة المقاطع تتخذ لمسات خلية النحل، بالاضافة إلى مصابيح نحيفة أكثر عدوانية، وتمويجات في منطقة غطاء المحرك مع تمويجات جانبية ومفهوم ثنائي الأبواب، إلى جانب مقصورة داخلية فاخرة، تضم العديد من وسائل التحكم والرفاهية.