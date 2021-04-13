خاص| استغرق تحضيره شهرا.. كواليس تصوير إعلان شريهان

علم موقع صدى البلد من مصدر خاص تفاصيل إعلان شريهان، حيث تم تصويره في مدينة الإنتاج الإعلامي في أسبوع، ولكنه أخذ شهرا للتحضيرات مع شريهان قبل أن تقف أمام الكاميرا، واستعانوا في الإعلان براقصين من مصر وأوروبا ولبنان".



وكانت قد خطفت الفنانة شريهان الأنظار إليها من خلال ظهورها فى إعلان لإحدى شركات الاتصال والذى تقاضت فيه 2 مليون دولار.

وظهرت شريهان فى الإعلان تجسد معاناتها فى الحياة بشكل كان وخاصة الأزمات التى مرت بها.

وجسدت شريهان هذه المعاناة من خلال استعراض راقص وخاصة فترة تعرضها الى الحادث الأليم بعد اصطدامها بسيارة وكذلك جسدت فترة مرضها بالسرطان.

بعد محاولات استمرت أكثر من عام، نجحت إحدى أهم شركات الاتصالات فى مصر بالتعاقد، مع الفنانة شريهان، للظهور فى حملاتها الإعلانية فى رمضان المقبل، حيث تطل شريهان من جديد على جمهورها بعد غياب 19 عامًا عن الفن بعد توقيع عقود الحملة الإعلانية.

وبلغ أجر شريهان 2 مليون دولار، بخلاف الضرائب التى أصرت الفنانة أن تتحملها الشركة، ومن ضمن شروط التعاقد أن تقوم الفنانة باستخدام خدمات شركة الاتصالات لمدة عام من دون تكلفة باستثناء تكلفة المكالمات الدولية.

كما اشترطت شريهان، على الشركة، أن توافق على من سيشارك معها فى الحملة الإعلانية، وأن تشاهد الحملة الإعلانية قبل عرضها وتوافق عليها، الإعلان تم الانتهاء من تصويره خلال الأيام الماضية، وقام بإخراجه محمد شاكر خضير، ومدير التصوير أحمد المرسي.

