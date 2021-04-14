شريف عامر : وقعت ضحية لـ رامز جلال والحمد لله جت سليمة..فيديو

قال الإعلامى شريف عامر ، إن برومو برنامج رامز جلال كل عام لا يخلو من وجود رامز الذى ينتظره الملايين لمشاهدة نوعية المقلب ومن هم النجوم الذين سيقوم باستضافتهم، معقباً أن رامز كل عام يحقق ملايين المشاهدات كل ساعة وتتضاعف باستمرار.

وتابع شريف عامر ، خلال برنامجه "يحدث فى مصر" المذاع على فضائية mbc مصر ، أن النجاح الذى يحققه رامز يأتى نتيجة مجهود كبير يقوم به على مدار عام كامل وفريق عمل كبير ومحترف يتكون من 400 شخص ،لافتا إلى أن قوة مقالب رامز تكمن فى قدرته على عدم معرفة الضيف بحقيقة المقلب حتى النهاية.

وكشف "شريف عامر"، أنه وقع ضمن ضحايا رامز وتمكن رامز وفريق العمل من استدراجه للبرنامج وركوب الكبسولة التى وقع منها على المياه، معقباً قائلا: أول لما الكبسولة اتفتحت وشوفت المياه حمدت ربنا لأن المياه كانت الأمان بالنسبة لى من اللى كنت فيه والحمد لله جت سليمة.

وعقب "شريف عامر"، أن برنامج رامز كل عام يحصل على الكثير من الاهتمام وعلى مستوى عالى ويتم صرف الملايين عليه حتى يخرج بكفاءة عالية كأقوى برنامج مقالب فى الشرق الأوسط.