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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة العامة تعاين موقع تصادم أتوبيس أسيوط وسيارة المواد البترولية

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة نقل بترول مع أتوبيس ركاب

انتقل فريق من النيابة العامة بمحافظة أسيوط إلى موقع  حادث تصادم سيارة نقل بترول مع أتوبيس ركاب والذي أسفر عن مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103 نتيجة تفحم الأتوبيس والسيارة وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى وفقا للمعلومات الأولية. 


وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث، لإجراء المعاينة وفحص آثار التصادم، ووضع تقرير حول الواقعة، والاستماع لشهود العيان.


كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين. 


وعلى الفور توجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحادث والاستعانة بعدد 25 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفى الجامعى  ونقل الجثث للمستشفيات وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا  للتزاحم وجارى رفع السيارة والأتوبيس وإنقاذ باقى الركاب.


كما تابع المحافظ من موقع الحادث جهود إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات وتقديم أوجه الرعاية الصحية لهم موجهاً بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية واتخاذ ما يلزم من إجراءات.. رافق المحافظ فى موقع الحادث اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط والمهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والمهندس  نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد والعميد ايهاب ثروت مدير إدارة الحماية المدنية والعميد إيهاب الألفى مدير إدارة المرور. 


ووجّه محافظ أسيوط الشكر لقوات الحماية المدنية والإسعاف لاستجابتهم السريعة وجهودهم فى السيطرة على الحادث ونقل المصابين باستغلال كافة الإمكانات المتاحة .

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