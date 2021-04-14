بشرة خير .. الأهلي يكشف موقف الشناوي من لقاء القمة أمام الزمالك

أكد محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، عدم خضوع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم لمسحة كورونا أمس الثلاثاء مشيرًا إلى أن اللاعب قد أجرى مسحة تأكيدية خلال اليوم الأول.

وقال شوقي في تصريحات تليفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لم نجر مسحة للشناوي، أجرينا مسحة تأكيدية في نفس يوم المسحة الأولى، ولن يخضع للمسحة كل يوم، النتيجة ظهرت إيجابية، والتحاليل مطمئنة ووارد أن يتعافى خلال أيام ليست كثيرة".

وأضاف: "وارد تعافي الشناوي قبل القمة ولكن ليس أكيدًا، ما أستطيع أن أقوله هو أن التحاليل مطمئنة وفي أقرب وقت سيعود، المسحة القادمة بعد غد وسيتحدد على أساسها موقفه من مباراة القمة".