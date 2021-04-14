عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

بعد تصدره التريند.. مشهد اغتصاب سهر الصايغ بمسلسل الطاووس يحقق مليون مشاهدة

مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس

تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل "الطاووس" بطولة النجم العربي جمال سليمان، تريند مؤشر البحث جوجل، نظرًا لتصاعد الأحداث بشكل مثير أبرزها واقعة الاغتصاب التي تعرضت لها شخصية أمنية، التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.


وقد حققت مشهد تعرض امينة "سهر الصايغ" للاغتصاب على يد مجموعة من الشباب من أبناء أصحاب النفوذ في أقل من 6 ساعات نحو مليون مشاهدة، في ظل حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم هذا المشهد بشكل محترم وذكي في أن يكون المعنى في بطن الشاعر، وذلك بذكاء ودهاء مخرج واع يعرف جيدا ما يقدم للجمهور، و لديه قدرة رائعة في فن توجيه الممثل بشكل صحيح، وبالفعل استطاع أن يوصل كل ما يريده دون أن يكون مشهد فج أو يسئ للمشاعر.


كما أبهرت الفنانة "سهر الصايغ" الجمهور بأداء شخصية "أمينة" بشكل ناعم وسلس جدا تعكس الطيبة ونقاء السرير والبراءة للبسطاء واستطاعت تجسيد الدور بإحساس صادق ووصلت إلى أكبر درجة من الإتقان لتثبت أنها طاقة فنية متجددة، ولا يمكن لك أن تتوقع ما ستفاجئ الجمهور به، وذلك تحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.


وأبرزت الحلقة مدى المعاناة التي تتعرض لها شخصية "أمينة"، الفتاة التي تعمل في النظافة من أجل الإنفاق على والدها الذي لا يعمل وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، فضلاً عن الإنفاق على تعليمها وحصلت على الشهادة الجامعية، ولكنها في حاجة للمال من أجل دفع مصاريف حصولها على الشهادة، مما تضطر للذهاب إلى الساحل الشمالي، للعمل في النظافة داخل إحدى الحفلات من أجل الحصول على المال، مما يجعلها تتعرض لعملية اغتصاب من أصحاب نفوذ، بعدما يشاهدها أحدهم ويخطف الهاتف الخاص بها ثم يضع لها المخدر في العصير ويصطحبها هو وأصدقائه إلى غرفة النوم وهناك تقع واقعة الاغتصاب من قبل هؤلاء الشباب.


ويُعد رؤوف عبد العزيز مخرج يمتلك أسلوبًا إخراجيًا  شديد التميز والذكاء ينعكس ذلك في اختياراته للقصة  والموضوع وأسلوب التصوير وأداء الممثلين، و أبرز ما يميزه في المسلسل هو  الإيقاع المنسجم مع الأحداث والمشدود بحرفية ليثير الغموض والإثارة وجذب المشاهد من أول لحظة ، مع وجود اهتمام كبير بالكادر الجمالي للصورة، زائد  تصوير متميز، وحركة الكاميرا وزوايا التصوير في قمة تألقها.


كما وفق في إعطاء تكوينات جمالية للكادر في كل المشاهد حتى الآن، فضلا عن التصوير المشاهد ذات المناظر الطبيعية في غاية الروعة ويعطى متنفسا للعمل ومريحة لعين المشاهد واختيار موفق لأماكن ولوكيشنات التصوير التي تخدم قضية العمل والمضمون العام.


يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

الطاووس مسلسل الطاووس سهر الصايغ جمال سليمان الاغتصاب اغتصاب مسلسلات رمضان 2021 رمضان 2021

موضوعات متعلقة

بطولات المخابرات المصرية.. القبض على أحمد عز بالحلقة الأولى لمسلسل هجمة مرتدة

سوبر أمين شرطة.. خطأ فادح في مسلسل ملوك الجدعنة

بطولات رجال الداخلية.. استهداف معسكر الأحراش بالحلقة الاولى لمسلسل الاختيار 2

محمد رمضان يلقي نفسه أمام القطار في أولى حلقات مسلسل موسى

رامز عقله طار.. كواليس تتر برنامج رامز جلال

ترشيحاتنا

مصدر خطر على الأمن القومي.. تقرير المخابرات الأمريكية يحذر من طموحات الصين

شريف عامر يشيد بـ تركي آل شيخ لدعمه برنامج رامز عقله طار

نورتي قلبي.. صابرين تعلق على ظهور شريهان بعد غياب 19 عامًا

مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية

بعد 4 أيام من وفاة زوجها.. الملكة إليزابيث تعود للعمل

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

ننشر رسالة أحمد السقا لـ تامر حسني بعد غنائه تتر نسل الأغراب

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

بالرغم من تقدمها في العمر.. تعرف على سر جمال شعر الفنانة شريهان

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

انفراد.. بالعقد والتفاصيل.. صفقة الأهلي مع لاعب بيراميدز "باطلة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ