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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تاتو في العين يُفقد سارة بصرها إلى الأبد.. تفاصيل

سارة ساباث
سارة ساباث

حبها للوشم غير المألوف؛ دفعها لتنفيذ وشم على مقلتي عينيها؛ لتحول لونهما إلى الأرجواني بدلا من البني، ولكن هذا الوشم تسبب في فقدانها لبصرها إلى الأبد.

 

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنفقت “سارة ساباث” صاحبة الـ 26 عاما، مبلغا يتراوح من 3 إلى 4 آلاف دولار لتنفيذ الوشوم على جسدها بالكامل، ولكنها شعرت بأنها لا تود أن تترك أي مساحة في جسدها دون وشوم؛ لهذا نفذت وشما لتغيير لون عينيها.

 

وكشفت الفتاة، من “إل باسو”، بولاية تكساس الأمريكية، أنها أصبحت غير قادرة على رؤية أو فعل أي شيء، بعد هذا الوشم الأخير على عينيها، رغم انتظامها على استخدام محلول الملح الذي وصفه الطبيب لها، حيث طلبت من طبيب العيون، المساعدة؛ لتحسين بصرها.

 

ورغم أنها شعرت في البداية بالاكتئاب الشديد، لكنها قالت إنها غير آسفة عما حدث، فهي لا تزال تحب مظهرها الجديد، ولا تشعر بأي ندم.

ووصفت الوشم الجديد، بأنه ساعدها على التعبير عن نفسها، وتذكرت أن فنانة الوشم استخدمت الكثير من الحبر، وقليلا من الماء للوشم في عينيها، وتقول عن ما حدث لها: "لقد واجهت صعوبة بالغة في القيام بأي شيء، لم أستطع مشاهدة التلفاز، أو تحمل الأضواء الساطعة، أو التواجد بالخارج، لقد أصبت باكتئاب شديد".

 

وتعتقد أن الوشم جعل شخصيتها أكثر قوة، وقالت عن الوشوم التي تغطي جسدها: "إنها تساعدني في التعبير عن نفسي والشعور بها، أنا لا أندم أبدا على الحصول على أي منها",

ورغم وصف الغرباء لها، بأنها "مجرمة"، بسبب فقدان بصرها نتيجة للوشم الأخير؛ تقول إنها ترفض السماح بمنعها من الحصول على المزيد من الوشوم.

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تاتو في العين يُفقد سارة بصرها إلى الأبد.. تفاصيل

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