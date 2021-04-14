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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

باهظة الثمن.. كافيار تبيع نسخ من iPhone 12 Pro مصنوعة من هياكل سفن الفضاء الشهيرة

مجموعة هواتف آيفون
مجموعة هواتف آيفون قاهري الفضاء Space Conquerors

قدمت شركة تصنيع الملحقات الروسية الشهيرة كافيار Caviar، تشكيلة مبتكرة من هواتف آيفون ضمن  مجموعة جديدة تسمى قاهري الفضاء Space Conquerors، تكريما لـ "رواد الفضاء".

وبحسب ما ذكره موقع "letsgodigital"، تتضمن مجموعة كافيار الجديدة، خمسة طرازات من هواتف آبل الرائدة iPhone 12 Pro وiPhone 12 Pro Max، تم تصميم كل منها بطريقة مخصصة لشخصية مشهورة في صناعة الفضاء.

 

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وقد زودت الشركة المتخصصة في إطلاق نسخ فاخرة وباهظة الثمن من الهواتف الذكية الرائدة الجديدة، مجموعة Space Conquerors بأجزاء حقيقية من هياكل سفن الفضاء الشهيرة، ما يجعلها فريدة جدا وباهظة الثمن أيضا.

ويأتي النموذج الأول والذي تم تصميمه خصيصا لرجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"، مؤسس شركتي تيسلا وسبيس اكس، ويمتاز هاتف iPhone 12 Pro (Max) Musk، بهيكل مصنوع من التيتانيوم فائق القوة مع طلاء PVD.

 

Elon Musk iPhone
iPhone 12 Pro (Max) Musk edition 

ووضعت "كافيار" لمستها على هذا الجهاز بصورة ظلية مميزة لـ"ماسك"، والتي تم تصويرها على خلفية حمراء وذهبية ترمز لكوكب المريخ، مع خط ذهبي محفور عليه تاريخ تأسيس شركة الفضاء سبيس إكس، والتي ستحتفل خلال العام الجاري بذكرى تأسيسها التاسع عشر، لذلك قررت Caviar تصنيع 19 نسخة فقط من إصدار iPhone 12 Pro Space Conqueror Musk Edition.

ويتوفر إصدار آيفون 12 برو من نموذج "إيليون ماسك" بسعر 6600 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 103 ألف جنيه مصري)، بينما يبلغ تكلفة إصدار برو ماكس حوالى 7150 دولار (أي ما يعادل 112 جنيه مصري).

وقد صممت شركة المجوهرات Caviar، النموذج الفضائي الثاني باسم iPhone 12 Pro (Max) Gagerin Edition، تكريما لحدث آخر مهم، والذي انطلق فيه رائد الفضاء "يوري غاغارين " في أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في 12 أبريل 1961، على متن مركبة "فوستوك -1".

 

iPhone 12 Space Conquerors
iPhone 12 Pro (Max) Gagerin Edition

وتم تصنيع هذه النسخة من التيتانيوم المقوى، ومزين بصورة ثلاثية الأبعاد لصاروخ "فوستوك" الذي وضع غاغارين في المدار، ويعد محور التصميم على النموذج هو ساعة Navigator النادرة، محفورة بتاريخ أول رحلة إلى الفضاء مع جزء حقيقي من المركبة الفضائية فوستوك 1 - التي قامت بأول رحلة حول الأرض.

وسيتم إطلاق 12 نسخة فقط، ويتوفر إصدار iPhone 12 Pro Gagarin بسعر يبدأ من 8920 دولار (أي ما يعادل 139 ألف جنيه مصر ي )، كما يبدأ سعر iPhone 12 Pro Max الأغلى من 9450 دولار (أي ما يعادل 148 جنيه مصري).

وبينما صممت "كافيار" نسخة خاصة لعالم الفيزياء الروسي "سيرجي بافلوفيتش"، المعروف باسم باسم والد برنامج الفضاء السوفيتي، وقد تم تزيين الهاتف الذكي بنجمة ذهبية ثلاثية الأبعاد، تحمل اسم مبدع أول قمر صناعي أرضي سبوتنيك-1، وتم طلاء جسم الهاتف بالذهب عيار 18 قيراط، وسيتم بيع 99 هاتفا ذكيا فقط، مقابل سعر حوالي  6760 دولار (أي ما يعادل 106 ألف جنيه مصري ).

 

Limited Edition iPhone
إصدار iPhone 12 Pro Korolev edition

وتم تخصيص النموذج الرابع في مجموعة Space Conquerors من كافيار لراجل الأعمال الشهير "جيف بيزوس" وشركته الفضائية بول اوريجين، تم تزيين جسم الهاتف الذكي بريشة رائعة وخفيفة الوزن، وهي رمز Blue Origin، يصدر هذا النموذج في 99 نسخة فقط، مقابل سعر يبدءا من 5840 (أي ما يعادل 91 ألف جنيه مصري).

Apple iPhone space edtion
هاتف iPhone 12 Pro Limited Edition dedicated to Bezos


وأما النموذج الخامس والأخير، يأتي تكريما لرائد الفضاء " نيل أرمسترونج"، وهو أول رجل مشى على سطح القمر، في عام 1969 على متن مركبة الفضاء أبولو 11،  وستنتج "كافيا" 11 نسخة فقط من هذا الإصدار، مقابل سعر يبدأ من 6450 دولار (أي ما يعادل 100 وواحد ألف جنيه مصري).

iPhone 12 Pro Max
هاتف iPhone 12 Pro Max Armstrong edition

 

كافيار Caviar هواتف آيفون إيلون ماسك رواد الفضاء

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