بسعر منافس.. كل ما تريد معرفته عن هاتف نوكيا الجديد Nokia X20

أعلنت شركة HMD، أحدث هواتف علامتها التجارية نوكيا ضمن تشكيلة X20، ويقدم هاتف نوكيا الجديد Nokia X20، دعما لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G، بسعر منافس.

مواصفات هاتف Nokia X20

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم تصميم هاتف نوكيا الجديد Nokia X20، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 1080×2400 بكسل، تتمتع بمعدل سطوع 450 شمعة وتغطية التدرج اللوني NTSC، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية.

ويتم تشغيل هاتف Nokia X20، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 480، بتقنية 8 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSDXC.

ويمتاز هاتف Nokia X20، بكامير خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجابكسل، مع بصريات ZEISS، بالإضافة عدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

هاتف Nokia X20

وحصل هاتف نوكيا الجديد X20، على بطارية بقوة 4470 مللي أمبير في الساعة، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C، باستخدام تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات.

سعر هاتف Nokia X20

ويتوفر هاتف نوكيا الجديد Nokia X20، للبيع في الأسواق اعتبارا من شهر مايو المقبل، بسعر 350 يورو (أي ما يعادل 6 آلاف و500 جنيه مصري).

الجدير بالذكر أنه إلى جانب الإعلان عن هاتف Nokia X20، كشفت العلامة التجارية نوكيا عن إصدار آخر يسمى Nokia X10، والذي من المقرر أن يطرح للبيع في الأسواق اعتبارا من شهر يونيو المقبل، بسعر حوالي 310 يورو (أي ما يعادل 5 آلاف و700 جنيه مصري).