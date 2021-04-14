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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عك فى عك .. محمود التهامى يهاجم مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الاغراب
مسلسل نسل الاغراب

نشر المنشد الدينى محمود التهامى ، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، يهاجم فيها مسلسل نسل الأغراب والذى عرضت الحلقة الأولى منه أمس. 

وعلق التهامى ، على صورة للفنان أحمد مالك وأحمد داش بالجلباب والعمامة قائلا : "في سنهم دا مش بيلبسوا عمة يا بابا .. إلا لو عندهم ليلة ودول مشايخ طريقة أو منشدين زي حلاتي .. وبعدين بردانين ولابسين عبايات.  ومش لابسين كالسون". 

وأضاف التهامى : أنا عرفت ليه الفنانين كانوا بيدافعوا عن مسلسل #الملك وأن موضوع الملابس والشكل والسياق الدرامي مش مهم.  علشان الدراما كلها عك في عك في الجزئية  دي". 

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "نسل الأغراب" على قناة on بخروج أحمد السقا من سيارة الشرطة ودخوله القسم، في وجود الرائد على الغريب رئيس مباحث قنا- دياب –، ويدخل عساف الغريب – السقا - لمكتب الرائد للحصول على تأشيرة خروجه من السجن بعد قضاء فترة عقوبته ويقفا أمام بعضهما.

ويُظهر عساف الغريب نية شر بعد خروجه من السجن، ويؤكد للرائد على أن البلد كلها لن تكون بخير بعد خروجه من السجن، وبالفعل يحصل عساف على إفراج، ويبدأ الرائد على في حكى قصة عساف الغريب لزميله الضابط عبد الرحمن، ويكشف أن عساف هو ابن عمه وابن خالته في نفس الوقت، واستعاد تاريخ عائلة الغريب أو كما يسمونهم الأغراب.

وروى الرائد على، أن الأغراب نزلوا من الجبل منذ سنين ورفض كبار البلد إقامتهم فيها، ليقتلهم الأغراب ويعيشوا في البلد، التي انقسمت بعد ذلك إلى سرايا شرق النيل ويمتلكها غفران الغريب، وسرايا غرب النيل يمتلكها عساف الغريب وبيت العمدة يمتلكه والد على الغريب، وأن الجد لعائلة الغريب أنجب والد عساف ووالد غفران ووالد على، وهناك ثأر كبير بين عساف وغفران بسبب قتل الوالدين لعائلة الأخر منذ سنوات.

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ويكشف الرائد على أيضاً أنه حصل على حكم بالإعدام وأصبح 25 سنة بعد النقض، وخرج بعد قضاء 20 عاماً، وبمجرد خروجه ستكون البلد خرابا بين عساف وغفران، حيث بدأ ذلك بزواج عساف من جليلة أخت على من الأب فقط، وهى فى سن 12 سنة ولديها منه حمزة، وبعد دخول عساف السجن تزوجت جليلة من غفران، فيما رد عساف على ذلك بخطف والدة غفران وحبسها في مكان لا يعرفه أحد.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

محمود التهامي المنشد الديني محمود التهامي أحمد مالك احمد داش مسلسل نسل الاغراب مسلسلات رمضان 2021

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