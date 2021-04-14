عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

لا تؤجل القضية!!

أمسكتُ بريموت التليفزيون ليلة “وقفة رمضان” .. وبدأت أتنقل بين القنوات لأستقر على عمل درامى أوأى منتج فنى يستحق المشاهدة .. وتوقفت يدى عند إحدى الفضائيات “الواعية” تذيع على شاشتها فيلما من رصيد قطاع الإنتاج التليفزيونى بعنوان “لصوص ٥ نجوم” .. وكنت قد شاهدت العمل منذ سنوات طويلة وحفظت قصته وأحداثه عن ظهر قلب .. ورغم ذلك، تشبثت بلحظة إذاعته وتعلقت حواسى وأطراف جسدي وخلايا عقلى بقضية خرجت من أدراج مكتب الكاتب الصحفى الكبير وجيه أبوذكرى، عن مصاصى أموال الشعب من مهاجرى الخارج بالتواطؤ مع لصوص الداخل وذوى الضمائر الميتة .. وتتسلح القضية الكبرى بسيناريو شديد الحبكة مع إخراج بالغ الحيوية والإتقان مصحوبا بفريق من الممثلين يتمتع بثراء فى الأداء وفهم الموضوع جملة وتفصيلا!.
تابعت العمل الفنى القديم حتى كلمة النهاية دون ذرة ملل أو انصراف ذهنى عما يحدث أمام الشاشة .. فقد كنت بصدد سينما تحترم العقل وتقدس الحقيقة ولاتجرح العين أو المشاعر .. وأضاء الفيلم شمعة ذكريات الأفلام التليفزيونية التى دقت أبواب البيوت المصرية فى أدب وحياء، وكلها تفجر قضايا سياسية واجتماعية إما بمشرط الجراح الباتر أو أقلام السخرية اللاذعة أو الكوميديا الرمزية .. وكانت هذه النوعية من الفنون عنوانا عريضا لذكاء النظام السياسى وبراعة قياداته فى وزارة الإعلام وقتذاك للتأثير الإيجابى على الرأى العام من ناحية، وبناء قوة ناعمة حقيقية وصادقة متمثلة فى نماذج فنية تجمع بين الفكر والحرفية السينمائية من ناحية أخرى.
ونحن ننتظر رمضان كل عام، ودائما ما نصطدم بنسخ درامية متشابهة وأنماط فى الكتابة والإخراج والوجوه الشابة لاتتميز عن بعضها إلا فيما ندر .. نتحين دقائق نشم فيها رائحة الزمن “المحترم” .. وأقصد الكلمة الأخيرة تحديدا بعد أن أصبحت تراثا فى قاموس دراما الوجبات السريعة والأفكار المستهلكة .. وإذا كانت الدولة الآن قد فرضت سيطرتها شبه الكاملة على مفاتيح الإنتاج الدرامى، فماذا ينقصها لإعادة رسم الخريطة الرمضانية وضخ أفلام تليفزيونية ذات مغزى أكثر عمقا ومحملة بقضايا وأفكار أكثر اقترابا والتصاقا بهموم ومتاعب وأحلام البسطاء والفقراء .. والمثقفين أيضا؟!
الأقلام الجادة لاتزال على قيد الحياة .. والساحة الفنية والثقافية زاخرة بالشخصيات الرائدة والمواهب الفنية على عدة مستويات .. والمتلقى العادى لم يعد شغوفا أو مخدوعا بما تتسابق عليه الفضائيات وشركات الإعلانات ومدمنى ظاهرة “التريند” من دراما سخيفة أو فارغة المحتوى والقيمة الجمالية شكلا وصورة .. وألفاظاً .. وتلك هى فرصة القائمين على سوق الدراما المصرية لإحياء مشروع “أفلام التليفزيون” العظيم .. ومنه نسير نحو تيار الأعمال الدينية والتاريخية لنفوز بمراجع ثقافية دسمة وذات بصمة مهمة نستفيد بها لمصلحة الأجيال القادمة .. وإننى - كمواطن قبل دورى المهنى - لأضع هذا التحدى على مائدة المسئولين فى “إعلام المصريين” لإنقاذ ذوق ووعى المجتمع من براثن “الفتى الطائش” فى برنامجه المُربِح .. وأنياب دراما “نمبر وان” الزائفة .. وتفاهة نجوم “قشور الكوميديا” .. وإنها حقا قضية عاجلة لاتحتمل التأجيل وتنتظر “الحكم آخر الجلسة” لينصف القانون “الفن الرفيع”!

ترشيحاتنا

متحدث الرى لصدى البلد: تحويل 260 ألف فدان من نظم الري بالغمر إلى الحديث

مصرع قائد قوات أمن شرم الشيخ في حادث بالطريق الدولي

شريف عبد المنعم: الأهلي رفض احترافي في بايرن ميونخ

إغلاق شارع العجوزة|مخرج "بين السما والأرض" يكشف كواليس مشهد بـ 11 ممثلا

الاختيار 2 | خبير مكافحة إرهاب: المسلسل ملحمة وطنية تشرح حقبة صعبة

الزمالك يستأنف رسميا ضد عقوبات "الشباب" .. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بتعملوا إيه| حازم إمام يفتح النار على أحمد مجاهد بشأن مباراة القمة..تفاصيل

الوزراء يكشف عن زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا .. ومد ساعات العمل بمراكز اللقاحات حتى الـ 10 مساء

تحذير عاجل من الصحة السعودية للمواطنين حول كورونا

بعد تحذير الحكومة.. تعرف على عقوبة أصحاب المقاهى المخالفة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

هل عدم الصلاة يبطل الصيام ؟ .. علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: نفحات ربانية

عرفة علام يكتب: فانوس ومسحراتي

د. مصطفى النحراوى يكتب: عصر المخاطر البيئية

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ