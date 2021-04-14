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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بلاش عزومات..

حسام موافي يوجه رسالة مهمة للمواطنين فى رمضان.. فيديو

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

طالب الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، المواطنين بتقليل العزومات فى رمضان، موضحًا :" العزومة بتضيع صلاة التراويح".


وأضاف “موافي”، أثناء تقديمه برنامج “رب زدني علما” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن المواطن عندما يقوم بعزومة أحد لا يستطيع تركه ويذهب لـ صلاة التراويح.
وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أنه يتمنى من المواطنين تناول شئ خفيف بعد اذان المغرب وبعد الانتهاء من صلاة التراويح تناول الأكل. 

ولفت إلى أن المواطنين فى السعودية و اليمن و الكويت و البحرين، ومعظم الدول العربية، يذهبون للصلاة اولا ثم يعودون بعد ذلك ويأكلون.
 

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