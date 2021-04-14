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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف علي المنصات الجديدة للتعليم-الالكتروني بعين شمس

منصات جديدة للتعليم الإلكتروني بالفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم إنشاء منصة إلكترونية جديدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٠_ ٢٠٢١ ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة لتسهيل سير العملية التعليمية بالجامعة.

 

 

وأشار الدكتور أحمد  خلال تصريحاته لصدي البلد  لطلاب إلى أنه تم حذف الرابط القديم لجميع الطلاب البرامج باللغة العربية منوها عن روابط التسجيل في المنصة الإلكترونية الجديدة ويمكن الدخول اليها من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

 

وأوضح  عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية استعدت  للفصل  الدراسي الثاني 2020_2021، بحزمة من الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلي أنه تم الإعلان عن جداول محاضرات الترم الثاني ورفع المحاضرات إلكترونيا.

 

وأشار جلال إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

كما أعلنت كلية البنات  جامعة عين شمس  توقف العمل علي منصة التعليم الإلكتروني، موضحة فى بيان لها أنه يتم التعامل مع منصة جديدة للتعليم الإلكتروني بداية من الفصل الدراسي الثاني 2020_2021 ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل من الموقع الرسمي للكلية.

 

أكدت الدكتورة رقية شلبي عميدة كلية البنات  بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت  لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بحزمة كبيرة من الإجراءات الاحترازية المشددة.


أشارت الدكتورة  رقية  خلال تصريحاتها لصدي البلد أنه تم  الانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرة إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

 

 

شددت عميدة كلية البنات   على تطبيق كافة  الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية،  وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم.

 

ومن جانبه أعلنت كلية الاداب جامعة عين شمس عن  توقف العمل علي منصة التعليم الالكتروني، منوها بانه سيتم التعامل مع منصة جديدة للتعليم الالكتروني بداية من الفصل الدراسي الثاني 2020_2021.

وأكدت  الكلية أن  طريقة الدخول للمقررات على المنصة الجديدة هي نفس الطريقة المستخدمة سابقا ويمكن للطلاب الدخول علي  منصة كلية الآداب للتعلم الإلكتروني من خلال هذا اللينك اضغط هنا.

 

وفي هذا الاطار أكد الدكتور مصطفي مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس أن الكلية استعدت  لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر إعلان النتيجة في اقرب وقت ممكن بعد انتهاء الامتحانات.

 

وتابع عميد آداب عين شمس أنه تم  الاانتهاء من إعداد جداول المحاضرات، مشيرا إلى آليات رفع المواد الدراسية على منصات التواصل الإلكتروني، وذلك في ظل تطبيق نظام التعليم الهجين، والذي يجمع بين التعليم المباشر، والتعليم عن بعد.

 

و شدد الدكتور مصطفى  على ضرورة تكاتف الجهود، لتطبيق أقصى درجات الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على سلامة جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، مؤكدًا ضرورة استقبال الطلاب يوميا بالكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة، والتأكد من الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، ومنع تواجد الطلاب في ساحات الكلية بدون داع، وتطهير وتعقيم جميع القاعات الدراسية والطرقات والمكاتب الإدارية وتوفير أدوات التعقيم ودسبنسر الكحول بالطرقات والتعقيم والتنظيف الدورى لدورات المياه.

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