الخُنيني والفاتورة .. أشهر الأكلات الشعبية على مائدة أهالي رشيد في رمضان

سمك رشيد

يتميز شهر رمضان الكريم بالعادات والطقوس المختلفة من بلد لأخرى، وأهمها الأكلات والحلويات، فلكل بلد مأكولاته الشعبية التقليدية الخاصة بها، وفي محافظة البحيرة تختلف الأكلات الشعبية من مركز لمركز، وهناك أكلات تقتصر فقط على أهل المدينة لا يعرفها غيرهم وهناك أكلات مشتركة تتداول بين سكان جميع المدن.

وتُعتبر مدينة رشيد من أشهر المدن والمراكز التي تتميز عن باقي مدن ومراكزالمحافظة في أكلاتها الشهية، فعندما تُذكَر تلك المدينة يُذكَر معها السمك بكل أنواعه، مما يجعل زوارها في حيرة شديدة بسبب أنواع الأسماك التى تتجاوز الـ 100 صنف وشكل، منها ما يخرج من سواحل البحر المتوسط، ومنها ما يخرج من نهر النيل، وبين هذا وذاك تجد أنواعًا كثيرة لا يعلم المترددون على السوق منها إلا القليل، وعلى الرغم من أنهم يختارون الأصناف الأسهل مثل سمك البلطي، إلا أن هناك أكثر من نوع له.

ويُعدّد تُجار الأسماك والصيادون بنهر النيل وسواحل البحر المتوسط المطلة على مدينة رشيد، لـ"صدى البلد" أنواع سمك البلطي، فيقول محمد السيد، أحد تجّار السمك بمدينة رشيد، إن رشيد تُعد أم المدن في بيع الأسماك، ويرجع ذلك إلى أنها تطل على سواحل البحر وفرع نهر النيل، وتُعتبر المهنة الأساسية لأهل المركز والمدينة صيد الأسماك، ففي كل يوم يُبحر فيه الصيادين سعيًا وراء رزقهم، يكتشفون أنواع وأشكال وألوان جديدة للأسماك، حتى أنهم يعجزون عن تسميتها، يطرحها الصيادون للبيع بدون اسم لها في الأسواق.

ويُواصل "السيد"، أنه "حتى أشهر أنواع السمك المتداول بين جميع المواطنين تجد منه أنواعًا كثيرة، وعلى سبيل المثال السمك البلطي منه الخنيني، وراقي، ونيلي، وحساني، وعياشي، كل نوع من هذه الأنواع له شكل وطعم مميز مختلف عن الآخر لا يعرفه إلا أبناء رشيد، فيما يعجز الكثير من أبناء المدن الأخرى عن التمييز بينها".

وأوضح أن من أشهر الأكلات الشعبية في مدينة رشيد السمك الخنيني، وهو سمك صغير الحجم تمتلئ بطنه بالبطارخ، ويتميز بطعمه اللذيذ الذي يجذب مُحبي السمك ويتم تناوله مع الكيري والسلطة ويعتبر من الوجبات الأكثر تداولًا بين المواطنين رغم ارتفاع سعره الذي يصل إلى ٥٠ جنيها للكيلو.

وقال أحد تجّار السمك في سوق رشيد، إن هناك نوع آخر من الأكلات الشعبية من الأسماك يسمى الفاتورة، ويعتبر هذا النوع من أشهر الأكلات بين جميع الفئات وأكثرهم محدود الدخل بسبب انخفاض سعره في الأسواق ويصل الكيلو إلى ١٠ جنيهات، مشيرًا إلى أن سمك الفاتورة له فوائد كثيرة منها تقوية عظام الجسم.

وأضاف، أن هناك أنواعا كثيرة من الأسماك لا يستطيع أحد التمييز بينها بسهولة غير الصيادين وتجّار سوق السمك، حيث تشتهر أسواق رشيد بالعديد من الأشكال لنوع سمك واحد، وعلى سبيل المثال يوجد أشكال وألوان كثيرة للسمك البلطي منه "النيلي" ولونه فضّي لامع وله خطوط طولية سمراء، وذيله عريض ولونه وردي من الأطراف، و"الحساني" ولونه أخضر غامق، و"الخنيني" وهو الأشهر حيث يتميز باللون الأحمر الغامق الذي يغطي بطنه، أما "الوراقي" فله ظهر كبير، وبه نقاط سمراء داكنة.

اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

