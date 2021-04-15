قبل عرضه.. شافكي المنيري تكشف تفاصيل برنامج بيت للكل.. فيديو

قالت الإعلامية شافكي المنيري أن “برنامج بيت للكل” هى فرصة للتعاون على الشاشة العربية مؤكدة أنه عندنا الشاشة المصرية ناجحة بكل اختلافها وعندنا شاشات عربية ناجحة.

وأضافت المنيري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة عبر القناة الأولى المصرية انه سنتحدث عن العادات والتقاليد الإجتماعية مشيرة إلى أن كورونا جعلتنا نتصرف نفس التصرفات ومع شهر رمضان نفس العادات والتقاليد.

وتابعت الإعلامية شافكي المنيري أن البرنامج سوف يتم عرضه على التليفزيون المصري والأردني والعراقي مؤكدة أن المشاهد العربي في أكثر من دولة هيشوف البرنامج في نفس الوقت باكثر من دولة.

وأشارت المنيري إلى أنه بالأمس قمنا بتسجيل الحلقة الأولى اللى هيشوفها المشاهدين فى الدول وهيكون فيه نجوم عرب وهيكون فيه شخصيات من دول عربية وهيتم تقديمة من الأردن وفلسطين والعراق.