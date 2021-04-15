موسيماني: حققنا المطلوب أمام حرس الحدود

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز على النصر في دور الـ32 من منافسات كأس مصر والتأهل لدور الـ16 في البطولة.

وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حققنا المطلوب ونجحنا في قطع بطاقة التأهل إلى الدور التالي».

وأضاف : «مباراة اليوم أمام النصر كانت نسخة معتادة من مباريات الكأس التي دائمًا ما تكون قوية للغاية في منافساتها، ونجح الأهلي في خلق فرص عديدة للتهديف وتحديدًا في الشوط الأول وهو أمر جيد جدا».

وذكر موسيماني أن الأهلي نجح في التقدم بهدف في الشوط الأول قبل أن يتعادل المنافس في الشوط الثاني، إلا أن قتال اللاعبين ورغبتهم في الفوز تحققت في الأمتار الأخيرة من المباراة.

وأشار إلى أنه قام اليوم بالدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، وقام بمنحها وقتًا كافيًا في لقاء اليوم، كما حرص على الدفع بعدد من العناصر الأساسية في الجزء الأخير من المباراة حتى نجح والتر بواليا في تسجيل هدف الفوز.

وشدد موسيماني على أن إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق اليوم تأتي لتزيد من أعداد المصابين في القائمة التي باتت طويلة للغاية، ولكن في النهاية نحن مستمرون في مشوار الفريق رغم الإصابات التي تضربنا بقوة بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.