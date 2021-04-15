زحمة يا دنيا زحمة.. هاني شنودة يحكي كواليس الأغنية وسبب نجاحها

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن كواليس أغنية “زحمة يا دنيا زحمة”، قائلا:" المنتج الخاص بالفنان أحمد عدوية تحدث معي وأخبرني أن مبيعات عدوية آخر فترة ليست جيدة" مضيفا:" بالرغم من أن أغاني عدوية كانت مع بليغ حمدي وكبار الموسيقيين ولكنها أرزاق".



وأضاف “شنودة” خلال حواره ببرنامج “المواجهة” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، :" منتج عدوية أعطاني حرية اختيار الأغنية.. موضحا:" كان في ملف مليان أغاني وأنا اخترت منه أغنية “زحمة يا دنيا زحمة”.



وأوضح أن المنتج لم يكن يريد الأغنية ولكني أصريت عليها نتيجة ما تحتوية من كوبليهات رائعة تعبر عن الشعب المصري، مضيفا:" الشعب المصري يعد أعجوبة زمنية ومدرك لكافة الامور".



وأشار إلى أنهم لم يندهشوا بالأغنية في بداية الأمر، وبعد مرور الوقت تحدث معي عدوية مرة أخرى من أجل إنتاج الأغنية.



وأكد على أن “أغنية زحمة يا دنيا زحمة”، كانت أول أغنية شعبية تحتوي على طبل وموسيقى غريبة، منوها إلى أنه خلال تسجيل الأغنية تجمهر المواطنين أمام الاستوديو من أجل الاستماع لها وهذا كان خير دليل على نجاحها.



