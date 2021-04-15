ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على منصة شاهد

نشر عمرو سعد صورة لمسلسله ملوك الجدعنة على حسابه الرسمى على إنستجرام.





ويظهر فى الصورة نسب المشاهده فى كل البلدان على منصة شاهد و كتب معلقا:" الاعلى فى نسب المشاهدة فى مصر و لبنان و الاردن والسعودية و الكويت و المغرب و الإمارات وألمانيا و انجلترا و كندا و الولايات المتحدة الأمريكية".









ويتم إذاعة الحلقة يوميا الساعة السابعة مساء بعد برنامج رامز جلال وتصدر في معظم الدول العربية مصر والسعودية والإمارات.





وحقق العمل ردود أفعال واسعة منذ لحظة عرضه علي المنصة أو القناة وتصدر تريندات اليوتيوب .





المسلسل بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان،إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدورفي إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.