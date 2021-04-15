الدوري الأوروبي.. آرسنال " النني" في مهمة صعبة أمام سلافيا براج

يحل فريق آرسنال الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد النني، ضيفا على نظيره سلافيا براج التشيكي، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب إدين أرينا، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق آرسنال بقيادة محمد النني لتحقيق الفوز خارج الديار أمام سلافيا براج في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل بنتيجة 2 - 2 أو أكثر لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

كان آرسنال سقط في فخ التعادل أمام سلافيا براج 1 - 1، في مباراة الذهاب، التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب الإمارت.

في المقابل يتسلح سلافيا براج بعامل الأرض لتحقيق الفوز على محمد النني ورفاقه في مباراة اليوم، أو إنهاء المباراة بالتعادل السلبي للصعود إلى الدور المقبل، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي، مانشستر يونايتد مع غرناطة، روما مع أياكس أمستردام، فياريال مع دينامو زغرب.