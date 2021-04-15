جامعة القاهرة تطلق مسابقة حول تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن فتح باب التقدم لمسابقة وقف الفنجري لدراسات وبحوث خدمة المجتمع، وإتاحتها لجميع شباب الباحثين في الجامعات والمؤسسات في مصر.

وقررت اللجنة العليا للمسابقة طرح موضوع "تنمية الريف المصري وبناء شخصية المواطن" ليكون موضوعًا بحثيًا للمسابقة لعام 2021.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن اختيار موضوع المسابقة يأتي للتركيز على تنمية الريف المصري لدعم مشروع تطوير قرى الريف المصري، خاصة وأن المساهمة في بناء شخصية المواطن تعد أحد أهداف استراتيجية جامعة القاهرة المعلنة منذ 2017.

وأشار إلى أن آخر موعد لتقديم الأبحاث هو 30 سبتمبر 2021، وبعد انتهاء اللجنة من فحص الأبحاث المُقدمة يتم إعلان النتائج في موعد أقصاه 10 نوفمبر 2021، ويعقب ذلك توزيع الجوائز.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اللجنة العليا للجائزة خصصت جوائز قيمتها 70 ألف جنيه للفائزين، بواقع 25 ألف جنيه للفائز الأول، و 15 ألفًا للفائز الثاني، و 10 آلاف للفائز الثالث، إلى جانب 10 جوائز تشجيعية للفائزين التاليين في الترتيب وقيمة كل جائزة 2000 جنيه لكل باحث.

جدير بالذكر أن مسابقة "وقف الفنجري" لبحوث ودراسات خدمة المجتمع تقوم عليها جامعة القاهرة سنويًا منذ عام 2005 لبحث قضايا تنموية محددة، من خلال وقف خيري للراحل المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري لصالح أفضل البحوث والدراسات في القضايا التي تهم المجتمع المصري، وتهدف إلى تشجيع البحوث النظرية والتطبيقية في مجالات تنموية، كالتعليم، والصحة، والبطالة، والمياه، والطاقة، وتطوير العشوائيات، وغيرها.