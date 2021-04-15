الدوري الأوروبي| مانشستر يونايتد يستدرج غرناطة لحسم بطاقة التأهل

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره غرناطة الإسباني اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير بالخروج بالنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

ويكفي مانشستر يوناتد التعادل بأي نتيجة أمام غرناطة، أو الخسارة بفارق هدف، للصعود إلى الدور المقبل.

كانت مباراة الذهاب، الخميس ، الماضي، انتهت بفوز مانشستر يونايتد غرناطة بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر، يأمل غرناطة في تحقيق ريمونتادا أمام مانشستر يونايتد في لقاء الليلة، وإقصاء الشياطين الحمر من البطولة.

ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي، سلافيا براج مع آرسنال، روما مع أياكس أمستردام، فياريال مع دينامو زغرب.