بعد ضرب ياسمين عبد العزيز .. الجمهور يبحث عن اللي مالوش كبير

تصدرت الحلقة الثانية من مسلسل “اللي مالوش كبير” للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد ضربها ضمن أحداث الحلقة على يد الفنان خالد الصاوي.

انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "اللي مالوش كبير" التي استهلت، بعودة "عابد" زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز من سفره، وضربها وأهانها؛ لمعرفته بما قامت به في غيابه، من الخروج مع أصدقائها دون علمه، والمشاجرة التي حدثت بينها وبين الفنان أحمد العوضي.

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز بجانب كل من الفنان أحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.



