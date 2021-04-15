أبزر جمل أحمد العوضي في مسلسل «اللي مالوش كبير»

حرص الفنان أحمد العوضي على أن يكون له جمل مميزة خاصة بالشخصية التي يقدمها في مسلسل “اللي مالوش كبير”.

ونستعرض أبرزها من خلال الأسطر التالية: "لو مش قد الفعل متشدش حيلك في الكلام"، و"على الله حكايتك يا ست"، و"أهلا مستر عجل"، و"ابعد عشان مخرطكش"، وهدي نيتك يا وحش الكون"، “اشتري خاطري عشان زعلي مش هيعجبك”، و"خد وادي يزيد ودك وودي" و"الكترة بتقوي القلب .. لكن الغشومية تجيبلك سكتة"، وغيرها.

مسلسل “اللي مالوش كبير” بطولة ياسمين عبد العزيز بجانب كل من أحمد العوضي، وخالد الصاوي، وعايدة رياض، ودينا فؤاد، وأحمد صادق، وأحمد الرافعي، وإيمان السيد، وأحمد سعيد عبد الغني، ومحمود حافظ، وفتوح أحمد.