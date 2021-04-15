بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

الأعراض الأكثر شيوعًا المرتبطة بـ فيروس كورونا COVID-19 هي البرد والسعال والحمى وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولكن معرفة الأعراض الشائعة يجعلنا ندرك جيدًا متى نعزل أنفسنا أو متى نذهب للاختبار.



تنتشر الموجة الثانية والثالثة من فيروس كورونا كالنار في الهشيم والأعراض ليست تمامًا مثل الأولى، يمكن أن يؤثر الفيروس على الصحة الجسدية والنفسية للفرد.

فيما يلي ثمانية أعراض بخلاف الحمى والبرد يمكن أن توضح ما إذا كنت مصابًا بـ فيروس كورونا .

1- السعال



كان السعال من الأعراض الرئيسية لـ COVID-19 ، لكن السعال المستمر بصوت مختلف عن السعال المعتاد هو أحد الأعراض، قد يخلط المرء بين هذا وبين سعال المدخن.





2- العين الوردية



وفقًا لدراسة أجريت في الصين ، تعتبر العين الوردية أو التهاب الملتحمة علامة على الإصابة بعدوى COVID-19، وفي حالة العين الوردية، يمكن أن يصاب الأشخاص باحمرار وتورم ودموع في العين، أظهر العديد من المشاركين الذين أصيبوا بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا هذه الأعراض.

3- ضيق التنفس



ومن بعض الأعراض أيضًا ضيق التنفس وصعوبة التنفس مع عدم الارتياح في الصدر وخفقان القلب.

4- مشكلة في المعدة



وفقًا للباحثين فإن العديد من الشكاوى المعدية المعوية تأتي أيضًا، تؤثر عدوى COVID-19 على الجهاز التنفسي العلوي. تقول دراسة جديدة أن الإسهال والقيء وتشنجات البطن والغثيان والألم هي بعض علامات الإصابة بفيروس كورونا، إذا كنت تعاني من أي إزعاج في الجهاز الهضمي، فيجب عليك إجراء اختبار لنفسك.

5- التعب



بعد التعافي من أي مرض أو عدوى فيروسية، يميل الجسم إلى قضاء بعض الوقت حتى يتعب الناس في كثير من الأحيان بسهولة، لكن المرضى الذين تعافوا من COVID يعانون من التعب والإرهاق الذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر.

تشير الدراسات إلى أن حوالي 63 % من المرضى أبلغوا عن معاناتهم من التعب والضعف وآلام العضلات لمدة ستة أشهر تقريبًا بعد ظهور الأعراض الأولى.

6- ضباب الدماغ



أبلغ الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا COVID-19 عن أعراض عصبية، وفقًا لدراسة أبلغ 58 في المائة من مرضى COVID منذ فترة طويلة عن علامات ضباب في الدماغ أو ارتباك عقلي، ليس هذا فقط، فقد تم الإبلاغ أيضًا عن مشكلات عصبية بما في ذلك فقدان الذاكرة والحرمان من النوم.

7- خفقان القلب



وفقًا لدراسة، يمكن أن يكون خفقان القلب أو الشعور بنبض سريع ورفرفة وخفقان في القلب علامة على الإصابة بعدوى كورونا COVID-19.



وفقًا لدراسة نُشرت في JAMA Cardiology، فقد ادعى 78٪ من مرضى COVID-19 المتعافين تورطهم القلبي، بينما 60٪ لديهم التهاب مستمر في عضلة القلب.

8- فقدان الشم والتذوق



من أكثر الأعراض المزعجة لـ فيروس كورونا COVID-19 فقدان حاسة الشم والتذوق، قد يكون فقدان وظائف حواسك الشمية أمرًا محبطًا ويصعب التأقلم معه.