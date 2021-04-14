التهاب العين وفقدان السمع ..تعرف على الأعراض الجديدة لفيروس كورونا

قال الدكتور جيتالي باجواتي ، استشاري ورئيس قسم علم الأحياء الدقيقة ومكافحة العدوى ، أن "المتغيرات الجديدة لـ فيروس كورونا تنتشر بشكل أسرع وبالتالي يظهر التنوع في الأعراض"

إنها شديدة العدوى وجميع الفئات العمرية على نفس المستوى من الخطر بقدر ما يتعلق الأمر بالأعراض من ارتفاع درجة الحرارة إلى منخفضة الدرجة ، فإن السعال والبرد وصعوبة التنفس وسيلان الأنف وآلام الجسم وفقدان التذوق والشم كانت سائدة بالفعل.

لكن أعراض مثل جفاف الفم وعدم إفراز اللعاب وأعراض الجهاز الهضمي والصداع هي الأعراض التي يتم الحديث عنها الآن بشكل أكبر.

وأضاف أن أعراض الكورونا في الموجة الجديدة لها و التي حددها الباحثون العالميون هي الحمى والسعال والقشعريرة وضيق التنفس أو صعوبة التنفس والارتعاش المتكرر مع قشعريرة في العضلات أو آلام الجسم والصداع والتهاب الحلق وفقدان التذوق والشم ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

كما ان هناك تطورا أو أعراض غير عادية ويتطلب الاختبار وتشمل هذه التهاب الملتحمة أو العين الوردية ، وخلل في قناة استاكيوس فقدان السمع مع أعراض مثل ضعف السمع ، وانخفاض السمع ، وآلام الأذن ، وما إلى ذلك ، واضطرابات الجهاز الهضمي.