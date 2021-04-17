استدعاء سيارات جمس وشفروليه وكاديلاك 2021
قامت وزاره التجارة السعودية بعمل حملة مكبرة استدعت فيها عدد 3,140 سيارة جمس يوكون وشفروليه سوبربان و شيفروليه تاهو وكاديلاك اسكاليد موديلات 2021، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي من هنا .
ودعت وزارة التجارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع شركة الجميح للسيارات وشركة جنرال موتورز وشركة التوكيلات العالمية؛ لإجراء الفحص والإصلاحات اللازمة مجانًا دون تحمل العميل اي مصاريف .
ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية حدوث قطع في أحد أو كلا أحزمة الأمان لمقاعد الصف الثالث أثناء وقوع حادث، مما يزيد من خطر إصابة الركّاب عند وقوع حوادث سير .
لم تكن هذة الحمله هي الاولي من نوعها بل قامت وزارة التجارة السعودية بشن حملة استدعائات مؤخرا لعدد 1,783 سيارة منهم سيارات فورد موستينج FORD MUSTANG و فورد اكسبلورر FORD EXPLORER و فورد ايدج FORD EDGE و فورد F-150 و فورد اكسبنديشن EXPEDITION FORD وسيارات لينكون MKX موديلات 2020 .
ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خلل في الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات ايضا إلى ضرورة التواصل مع شركة التوكيلات لاستبدال الكاميرا الخلفية مجانًا دون تحمل المالك اي رسوم او مصاريف .