استدعاء سيارات جمس وشفروليه وكاديلاك 2021

قامت وزاره التجارة السعودية بعمل حملة مكبرة استدعت فيها عدد 3,140 سيارة جمس يوكون وشفروليه سوبربان و شيفروليه تاهو وكاديلاك اسكاليد موديلات 2021، وأكدت على أهمية التحقق من شمول الرقم التسلسلي للسيارة من خلال الموقع الرسمي من هنا .

ودعت وزارة التجارة مالكي هذه السيارات إلى التواصل مع شركة الجميح للسيارات وشركة جنرال موتورز وشركة التوكيلات العالمية؛ لإجراء الفحص والإصلاحات اللازمة مجانًا دون تحمل العميل اي مصاريف .

ويأتي هذا الاستدعاء لاحتمالية حدوث قطع في أحد أو كلا أحزمة الأمان لمقاعد الصف الثالث أثناء وقوع حادث، مما يزيد من خطر إصابة الركّاب عند وقوع حوادث سير .

لم تكن هذة الحمله هي الاولي من نوعها بل قامت وزارة التجارة السعودية بشن حملة استدعائات مؤخرا لعدد ‏‎1,783‎ سيارة‏ منهم سيارات فورد ‎ موستينج FORD MUSTANG و فورد اكسبلورر FORD EXPLORER و فورد ايدج FORD EDGE و فورد F-150 و فورد اكسبنديشن EXPEDITION ‎‏ FORD وسيارات لينكون‎ ‎‎ MKX ‎موديلات 2020 .

ويأتي هذا الاستدعاء لوجود خلل في ‏الكاميرا الخلفية، قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة ‏أثناء ‏الرجوع للخلف مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث‎‏.‏

ودعت الوزارة مالكي هذه السيارات ايضا إلى ضرورة التواصل مع شركة التوكيلات لاستبدال ‏الكاميرا الخلفية مجانًا دون تحمل المالك اي رسوم او مصاريف .‏