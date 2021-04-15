دينا الشربيني في المقطم اليوم لهذا السبب
تواصل النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهدها اليوم بمنطقة المقطم وذلك ضمن أحداث مسلسل " قصر النيل" والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي.
وكانت الحلقة الثانية قد شهدت صراعات «كاميليا» ضد عائلة السيوفي، وذلك بعد زواجها من عم العائلة وكبيرها «منصور السيوفي» (صبري فواز)، فبدأت أولى الصراعات مع «عايدة» (ريهام عبد الغفور) لتثبت أنها أصبحت سيدة القصر، وكلامها هو الذي يجب تنفيذه، كما ذهبت إلى أخيها «منير» (عمر السعيد) المصوّر لتطلب منه النيجاتيف الخاص بصور «نبيل السيوفي» (نبيل عيسى) حتى تبعده عن أي مشاكل أو صراعات قادمة.
ومن ناحية أخرى، يبحث المقدّم «خالد» (أحمد مجدي) خلف «كاميليا»، خاصةً وهو يعتقد أن زواجها من «منصور السيوفي» أمر غريب ومدبّر، وأن لقائها به في لندن لم يكن محض صدفة، ليذهب إلى الحفل، ويحاول استجاوبها ولكنها تهرب بذكاء، ولكن بعد انتهاء الحلفة لم تتمكن من إيجاد زوجها منصور، ولكن وجدت بعد بقع الدماء على الأرض، اتبعتها ولكن لم تُوصلها إلى شيء.
"قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.
ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.