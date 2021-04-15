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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني في المقطم اليوم لهذا السبب

دينا الشربيني
دينا الشربيني

تواصل النجمة دينا الشربيني تصوير مشاهدها اليوم بمنطقة المقطم وذلك ضمن أحداث  مسلسل " قصر النيل" والذي تخوض به السباق الرمضاني الحالي. 
وكانت الحلقة الثانية قد شهدت صراعات «كاميليا» ضد عائلة السيوفي، وذلك بعد زواجها من عم العائلة وكبيرها «منصور السيوفي» (صبري فواز)، فبدأت أولى الصراعات مع «عايدة» (ريهام عبد الغفور) لتثبت أنها أصبحت سيدة القصر، وكلامها هو الذي يجب تنفيذه، كما ذهبت إلى أخيها «منير» (عمر السعيد) المصوّر لتطلب منه النيجاتيف الخاص بصور «نبيل السيوفي» (نبيل عيسى) حتى تبعده عن أي مشاكل أو صراعات قادمة.

ومن ناحية أخرى، يبحث المقدّم «خالد» (أحمد مجدي) خلف «كاميليا»، خاصةً وهو يعتقد أن زواجها من «منصور السيوفي» أمر غريب ومدبّر، وأن لقائها به في لندن لم يكن محض صدفة، ليذهب إلى الحفل، ويحاول استجاوبها ولكنها تهرب بذكاء، ولكن بعد انتهاء الحلفة لم تتمكن من إيجاد زوجها منصور، ولكن وجدت بعد بقع الدماء على الأرض، اتبعتها ولكن لم تُوصلها إلى شيء.

"قصر النيل" بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تاليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.
ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

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