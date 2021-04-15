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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عروض أوروبية لمحمد شريف

الأهلي يكشف حقيقة عروض محمد شريف والشناوي

صدى البلد

كشفت إدارة الأهلي حقيقة ما تردد عن وجود عروض للحصول علي خدمات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي محمد الشناوي ومحمد شريف.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد ان كل ما يتردد عن وجود عروض للثنائي عار تماماً من الصحة.

وأضاف:" الشناوي وشريف عناصر أساسية في صفوف الأهلي ومنتخب مصر لكن ليس هذا هو الوقت المناسب الذي تتفاوض فيه اندية أوروبا لشراء لاعبين".

وأوضح أن الفريق تركيزه الكامل في مواجهة القمة أمام الزمالك ولا نفهم سر ذكر تلك الأمور في الفترة الحالية .

فيما أكدسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة  إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة ٤٨ ساعة قبل مواجهة فريق الزمالك في الدوري الممتاز.

وأوضح عبد الحفيظ أن الفريق سوف يدخل في معسكر مغلق بداية من غد الجمعة وحتى موعد مباراة الزمالك والمقرر لها مساء الأحد المقبل.

وأشار مدير الكرة إلى أن الجهاز الفني يسعى لفرض حالة من التركيز الفني والذهني على جميع اللاعبين قبل مواجهة الزمالك المهمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك مساء الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي فاز أمس على فريق النصر  بنتيجة ٢-١ في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

 

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