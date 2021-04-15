عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي ضحية لـ برنامج المقالب خمس نجوم

خالد الصاوي
خالد الصاوي

وقع النجم خالد الصاوي، ضحية لـ برنامج المقالب الكوميدي «خمس نجوم»، الذي تعرضه قناة أم بي سي مصر.

وقد نوهت القناة منذ قليل عن ذلك.

والجدير بالذكر أن برنامج «خمس نجوم»، يجمع لأول مرة معا النجوم غادة عادل، ونور، وكريم فهمي، ومُصطفى قمر، ومحمد الشرنوبي؛ إذ يقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، ما يفجر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برنامج «خمس نجوم» يُعرض على «MBC مصر» يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ترشيحاتنا

نظرة شاملة عن فولفو XC90 موديل 2021 داخل دولة الأمارات|صور

أساءا لي.. إيمان البحر درويش يكشف تفاصيل خلافه مع مصطفى كامل وهاني شاكر

بالحجاب للمرة الثانية.. ياسمين صبرى تثير الجدل بالتايجر

وفاة مكرم محمد أحمد| موعد الجنازة ومكان دفن الجثمان

بفستان أنيق.. كندة علوش تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

هبيعك لعزرائيل.. محمد رمضان ينشر مقطع فيديو جديدًا| شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

وزير الخارجية : إثيوبيا تفكر في إنشاء سدود أخرى على النيل الأزرق

التنبؤ بالمناخ: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة من الجمعة وحتى الاثنين

أحمد مجاهد يكشف سبب أزمته مع شوبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ