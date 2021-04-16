كاهن كنيسة مارمينا يكشف أهمية إطلاق وثائق دعم المرأة والأسرة

قال القمص رفائيل ثروت كاهن كنيسة مارمينا بفم الخليج تعليقا على إطلاق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وثائق تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث ودعم المرأة والأسرة، إنه تم تدشين 3 وثائق تساعد رجال الدين ومن يعمل في مجال الرعاية والتوعية للشباب والأطفال للتوعية بأهمية دعم الأسرة والمرأة وتنظيم الاسرة .

وأضاف رفائيل ثروت في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى المصرية"، :" الكنيسة تشعر بأهمية دورها في توعية المواطن باهمية تنظيم الأسرة ومنع ختان الاناث ".

وتابع رفائيل ثروت :" البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يرعى الدور التوعوي للكنيسة والوثائق تضيف مصداقية لعمل الكنيسة التوعوي في المجتمع ".



و‎أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ثلاث وثائق هامة خاصة بالمرأة والأسرة ، جاء ذلك خلال فعالية خاصة أقيمت بالمقر البابوي بالقاهرة ظهر اليوم لهذا الغرض بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني ورؤساء وممثلي المجالس والمؤسسات المصرية والدولية المعنية بحقوق المرأة والأسرة والطفل وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية والأجنبية، إلى جانب وقيادات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمكتب البابوي للمشروعات.