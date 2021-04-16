قروض ميسرة للمزارعين الراغبين فى التحول إلى الري الحديث.. تفاصيل

رئيس مصلحة الري

قال المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الري، إن التحول من الري بالغمر لـ الري الحديث، يوفر كميات كبيرة من المياه، موضحًا أن الدولة تسعى لتوفير و ترشيد استهلاك المياه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة " إكسترا نيوز" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الدولة ايضًا وفرت قروض ميسرة للمزارعين الراغبين فى التحول إلى الري الحديث.

ولفت إلى أن الدولة تقدم تسهيلات كثيرة للمواطنين، وأن القروض التى تعطى للمزارعين تكون ميسره، وفى أول 6 أشهر لن يتم تحصيل أى أموال.

وأشار إلى أن المواطن يقدم سند الملكية و صورة البطاقة ويحصل على القرض من البنك، وأن البنوك توفر 15 ألف للفدان و فى حالة التقديم يحصل المزارع على نصف المبلغ وهو 7.5 وبعد شراء المعدات ويتم اخطار البنك يحصى على باقى المبلغ.

وتابع أن وزارة الري لديها خطة لتحويل كميات من الأراضي للري الحديث.

