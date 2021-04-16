زراعة 83 ألف فدان ذرة فى القليوبية

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية انطلاق موسم زراعة الذرة، مشيرا إلى أنه إجمالى المساحات التي تم زراعتها بمحصول الذرة هذا الموسم بلغت 500 فدان "أبيض وأصفر"، من إجمالي 83 ألف فدان من المقرر زراعتها هذا الموسم بالمحافظة بأنواعها المختلفة.

أضاف أن المرشدين الزراعين يقومون بحصر الأراضى بشكل دوري ورفعه للجمعيات الزراعية لصرف الأسمدة الخاصة حصول الذرة ، مؤكدا أنه تم صرف 626 طن أسمدة لبداية الموسم الصيفى إلى جانب توافر 7552 طن أسمدة كرصيد بمخزن الجمعيات الزراعية استعدادا للزراعة بالموسم الصيفي.

اوضح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن الإرشاد الزراعي قام بتوفير تقاوي الذرة من السلالات الجيدة طبقا للسياسة الصنفية الواردة من معهد المحاصيل حيث أن المديرية تستهدف الخروج بموسم جيد لمحصول الذرة وزيادة الانتاج من خلال تلك الأنواع الجديدة.

من ناحية أخرى نظمت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالقليوبية قافلة مائية توعوية لاستطلاع رأي اهالي القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى والوقوف على حل المشاكل التي تواجههم الخاصة بالمياه وتوعيتهم بترشيد استهلاك المياه والتعريف بخدمات الشركة .

وقال مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحى ان الشركة تسعى لبذل كل جهد ممكن للعمل على راحة المواطنين.

واكد انه تم توجيه قطاع المعامل لرفع عينات من المياه بالمدارس والمنازل والوحدات الصحيه بمصاحبة سيارة المعمل للتأكد من جودة المياه و سلامتها.

واشار الى ان القافله قامت بحملة تعريف المواطنين بمبادرة ( حياه كريمة ) التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى رسمت البهجة على وجوه سكان القرى المستهدفه ضمن القرى الأكثر احتياجاً لتطوير الريف المصري.

وتابع أن الأهالي أعربوا عن سعادتهم بتنفيذ القافله والرد على شكواهم واستفساراتهم و الأعمال الجاري تنفيذها في إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الصرف الصحي للقرى ومد خطوط مياه الشرب للمناطق المحرومة التى ستغير وجه الحياة لتلك القرى لتقدم افضل الخدمات لسكانها وتحقيق الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والبيئى والصحي.

فى سياق متصل عقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية اجتماعا موسعا بحضور عددا من المسئولين لمتابعة موقف انشاء محطات الصرف الجارى العمل بها وأيضا المحطات التى تم المعينات عليها ولم يتم التسليم حتى الآن للجهاز لسرعة الإنجاز لصالح خدمة المواطنين.

حضر الاجتماع مسئولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى و مدير إدارة الأملاك بمجلس المدينة والسادة رؤساء الوحدات القروية وتم مناقشة كافة الإجراءات اللازمة لسرعة إنهاء وإنجاز تلك المشروعات الخدمية.

وقال رئيس المركز والمدينة أننا نتابع بصفة مستمرة كافة أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية والقومية التى تتم داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة للوقوف على أى معوقات وسرعة حلها لتسليم تلك المشروعات فى المواعيد المحددة للإستفادة المواطنين الذين نعمل على راحتهم وخدمتهم فى شتى المجالات.

واضاف رفعت ان الاجتماع جاء بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الاهتمام ومتابعة كافة المشروعات الخدمية والقومية التى تتم على أرض المركز والمدينة.