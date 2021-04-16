بشرى تتبرع بـ 100 ألف جنيه لبيت الزكاة المصري على الهواء .. فيديو

استضافت رزان مغربى الفنانة بشرى فى أحد حلقات برنامج "مع رزان ومهيب" على قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

قالت الفنانة بشرى، إنها ستقوم بالتبرع بمبلغ 100 ألف جنية لبيت الزكاة المصري لأنه هذا البيت هو الذى يحقق التكافل الاجتماعي والمشاركة الإنسانية الحقيقية ، معقبة قائلة : لو الكل اتعود يدفع الزكاة في وقتها كل الناس هتبقى إلى حد ما مستورة.

وكانت قد احتفلت بشرى، ديسمبر الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال سالم هيكل، في حفل عائلي بسيط اقتصر على الأهل، وخرجت قصة زواج بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل، للنور على الريد كاربت عقب انتهاء حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، في 31 أكتوبر الماضي، حيث فاجأها وتقدم لخطبتها على الملأ.

جدير بالذكر أن الفنانة بشرى تشارك في مسلسل "الاختيار 2"، وعبرت في تصريحات صحفية عن سعادتها البالغة بمشاركتها العمل، حيث تجسد دور زوجة إياد نصار خلال أحداث العمل، وتواجه العديد من المواقف الصعبة لكونها زوجة ضابط وتعيش فى الكثير من الضغوطات والصعوبات لكى تسانده، كما اعتبرت مشاركتها في هذا المسلسل شرف وواجب وطني، على حد قولها، لكونها تكشف من خلاله الصعوبات والتوترات التي تعيشها زوجات الضباط كل يوم قلقا على أزواجهم.