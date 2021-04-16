لحظة اقتحام دب لمنزل سكني أثناء نوم مالكته.. فيديو وصور

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرات مراقبة منزلية لحظة اقتحام "دب" لمنزل سكني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بينما كانت مالكته مستغرقة في نوم عميق، وشوهد الدب وهو يتحرك في أرجاء المنزل قبل أن يشرع كلبان في مطاردته ويجبراه على الفرار رغم حجمهما الضئيل.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام تداولت الواقعة، فإن مالكة المنزل "ديدي مولر" لم تكتشف تسلل الدب لمحل إقامتها بمدينة "باسادينا" بالولاية الأمريكية سوى عند تفقد تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في أرجائه، وذلك بعد أن انتابها الذعر إثر استيقاظها على صوت نباح كلبيها.

في بداية اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة في الـ10 من أبريل الجاري، شوهد الدب وقد كان يتجول في الحديقة الملحقة بالمنزل قبل أن يتمكن من التسلل إلى داخله، حيث انتهى به الحال في المطبخ وتجول في أنحائه لوهلة قبل أن يبدأ الكلبان في مطاردته.

وشاركت "مولر" مقطع الفيديو الذي وثق تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوضحت أنها كانت قد غطت في النوم في غرفة المعيشة وقت اقتحام الدب لبيتها، لافتة إلى أنها كانت قد تركت الأبواب مفتوحة للتمتع بالهواء النقي وأيضًا لكي تتيح لكلبيها فرصة الركض بحرية والخروج إلى الحديقة.

ولحسن الحظ، فقد استطاع الكلبان بفضل نباحهما بصوت صاخب دفع الدب إلى التراجع والابتعاد عن منزل مالكتهما دون أن يتسبب في أي خسائر، وبالفعل توجه الدب المتسلل في أعقاب ذلك إلى منطقة غابات قريبة.

دب يتسلل لمنزل

الدب

الدب في مطبخ المنزل