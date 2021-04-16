عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظة اقتحام دب لمنزل سكني أثناء نوم مالكته.. فيديو وصور

لحظة اقتحام دب لمنزل
لحظة اقتحام دب لمنزل سكني أثناء نوم مالكته

وثق مقطع فيديو سجلته كاميرات مراقبة منزلية لحظة اقتحام "دب" لمنزل سكني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بينما كانت مالكته مستغرقة في نوم عميق، وشوهد الدب وهو يتحرك في أرجاء المنزل قبل أن يشرع كلبان في مطاردته ويجبراه على الفرار رغم حجمهما الضئيل.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام تداولت الواقعة، فإن مالكة المنزل "ديدي مولر" لم تكتشف تسلل الدب لمحل إقامتها بمدينة "باسادينا" بالولاية الأمريكية سوى عند تفقد تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة في أرجائه، وذلك بعد أن انتابها الذعر إثر استيقاظها على صوت نباح كلبيها.

في بداية اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة في الـ10 من أبريل الجاري، شوهد الدب وقد كان يتجول في الحديقة الملحقة بالمنزل قبل أن يتمكن من التسلل إلى داخله، حيث انتهى به الحال في المطبخ وتجول في أنحائه لوهلة قبل أن يبدأ الكلبان في مطاردته.

وشاركت "مولر" مقطع الفيديو الذي وثق تفاصيل الواقعة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوضحت أنها كانت قد غطت في النوم في غرفة المعيشة وقت اقتحام الدب لبيتها، لافتة إلى أنها كانت قد تركت الأبواب مفتوحة للتمتع بالهواء النقي وأيضًا لكي تتيح لكلبيها فرصة الركض بحرية والخروج إلى الحديقة.

ولحسن الحظ، فقد استطاع الكلبان بفضل نباحهما بصوت صاخب دفع الدب إلى التراجع والابتعاد عن منزل مالكتهما دون أن يتسبب في أي خسائر، وبالفعل توجه الدب المتسلل في أعقاب ذلك إلى منطقة غابات قريبة.

دب يتسلل لمنزل
دب يتسلل لمنزل
الدب
الدب
الدب في مطبخ المنزل
الدب في مطبخ المنزل
الواقعة حدثت في ولاية كاليفورنيا
الواقعة حدثت في ولاية كاليفورنيا
اخبار منوعات ولاية كاليفورنيا اقتحام دب منزل غرائب وطرائف فيسبوك

موضوعات متعلقة

لحظة القبض على دب يلاحق المارة في شوارع مدينة روسية .. شاهد

بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. حقيقة ظهور دب قطبي بمصر

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية تنشر أول فيديو لضابط قتل صبيا بالرصاص

دعاء صلاة الفجر.. مستجاب لقضاء الحوائج والرزق

شريف عامر يرقص على الهواء مع المدفعجية .. شاهد

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تعرف على حقيقة فرض غرامات على المتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني

فرقة المدفعجية تكشف سر تسمية ديزل وكنكة وشندي ودوليسكا .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

عبدالحليم قنديل يكشف سبب عزوف المواطنين عن تلقي لقاح كورونا

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تعرف على حقيقة فرض غرامات على المتخلفين عن تركيب الملصق الإلكتروني

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

السجن 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة الانتفاع غير الشرعي بخدمات الاتصالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ