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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

51 عاما على رحيل الكوميديان الخفيف الضيف أحمد

الضيف أحمد
الضيف أحمد

في مثل هذا اليوم، رحل الممثل الضيف أحمد عن عمر 34 عاما، بعدما قدم للكوميديا المصرية إرثا محفوظا وخفيفا على قلوب المشاهدين حتى اليوم، برفقة صديقيه جورج سيدهم وسمير غانم. 

ولد الصيف أحمد عام 1936، في تمي الأمديد بالدقهلية، ظهرت مواهبه التمثيلية وهو لا يزال طالبا، وأخرج العديد من المسرحيات في مرحلة الجامعة، وكانت بدايته الحقيقة مع انضمامه لفريق ثلاثي أضواء المسرح. 

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ترك الضيف أحمد بصمة مميزة في السينما، ورغم رحيله المبكر عام 1970، إلا أن أفلامه القليلة محفوظة في ذاكرة المشاهد ويستمتع بها بشكل دائم، ومن أبرز أعماله 30 يوم في السجن، الزواج على الطريقة الحديثة، المجانين الثلاثة. 

قصة وفاة الضيف أحمد

 ثلاثي أضواء المسرح

وقعت الفرقة بين أعضاء ثلاثي أضواء المسرح لكن سرعان ما عادوا سويا، وأثناء تقديمه بروفات العرض المسرحي الرجل اللي جوز مراته، الذي كان يخرجه ويؤدي فيه دور رجل متوفي مرض الضيف أحمد .

شعر الضيف أحمد بالتعب بعد انتهاء البروفات، وذهب إلى منزله ليستريح، وفي اليوم التالي تضاعفت أعراضه ونقل إلى المستشفى وتوفي هناك، ودفن في مسقط رأسه. 

 

الضيف أحمد وفاة الضيف أحمد سمير غانم جورج سيدهم ثلاثي أضواء المسرح

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