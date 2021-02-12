ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. شارك في بطولة 40 فيلما سينمائيا

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:51 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الضيف أحمد، والذي ولد في مثل هذا اليوم من 1936 الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة.

الضيف أحمد كان العقل المدبر لفرقة ثلاثي اضواء المسرح التي أسسها المخرج محمد سالم في بداية الإرسال التليفزيوني والتي كانت سببا في شهرة وانتشار الفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم.

لم يكن الضيف أحمد نجما لأربعين فيلما سينمائيا فقط بل كان مؤلفا لعمل واحد وهو فيلم (ربع دستة أشرار) والذي قام ببطولته فؤاد المهندس.

وأيضا كان ملحنا لجميع اسكتشات الفرقة التي اشتهرت بها الفرقة كما لحن جميع اسكتشات فيلم (30 يوم في السجن ) للفنان فريد شوقي ومحمد رضا وابو بكر عزت، كما اخرج مسرحيتين (كل واحد وله عفريت) و (الراجل اللي جوز مراته) والتي كانت بمثابة النهاية لرحلته.

الضيف أحمد كان اسما علي مسمي فقد جاء الدنيا ضيفا خفيفا ورحل ايضا عن الحياة دون ان يعاني من اي امراض مزمنة او أي متاعب مسبقة..  اختار عن طريق الصدفة تلك المسرحية والتي تسخر في كل فصولها من الموت وكان قد اقتبسها من مسرحية لكاتب امريكي بعنوان (القبض علي الموت) ومن المفترض ان يسدل الستار علي وفاة البطل الامر الذي تحقق بالفعل علي مسرح الحياة.
 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ذكرى ميلاد سهير الباروني.. تمنت الجنة وندمت على ارتداء بدلات الرقص

سيارة ألمانية شهيرة تتألق في 8/1 دستة أشرار..اعرف قصتها "صور"

نادية الجندي تحيي ذكرى ميلاد المخرج الراحل نادر جلال بصور لم تنشر

في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. تفاصيل مثيرة في قصة وفاته

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد الضيف أحمد.. شارك في بطولة 40 فيلما سينمائيا

هل بنيت فوق مقابر أم تسكنها العفاريت؟ تعرف على عمارة رشدى وحقيقة قصتها

رغد صدام حسين تكشف مكان جثة أبيها وخيانة قتل قصي وعدي

لحظة اصطدام 100 سيارة على طريق سريع فى أمريكا .. شاهد

بلاش ندوس على الجرح .. إنجي علاء تدعم مروان محسن لاعب الأهلى

الجناة استولوا عليها بعد قتله.. استعادة طبنجة صاحب محل كبابجي شهير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات شقيقة هنا الزاهد

طريقة عمل أشهر انواع المحشى .. 5 وصفات للشيف شربيني

يعد تصدرها التريند.. تعرف على سعر وماركة حذاء ياسمين صبري المثير للجدل