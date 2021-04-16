صحة سيناء تسجل 7 إصابات وحالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ،حالة وفاة جديدة و7 حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد ، خلال 24 ساعة ،على مستوى مراكز المحافظة ، كما تماثلت للشفاء 11 حالة بعد إصابتها بالفيروس.



كما تم حجز 8 حالة تحت العلاج بأقسام العزل بالمستشفيات العامة والمركزية ، كما تم حجز 109 حالات عزل منزلي ،لتلقي العلاج تحت اشراف طبي .

اجمالي حالات ايجابيه ٣٦٣حاله:

وقال الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن إجمالي الحالات التي تم رصدها منذ ظهور الجائحة بشمال سيناء في ديسمبر 2019م.، بلغ "363 حالة إيجابية،و تماثل 2138حالة للشفاء من الإصابة بالفيروس ، و130 حالة وفاة.

وأضاف طارق شوكه، أن مركز اللقاح بمستشفي العريش العام ، يستقبل المواطنين الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا بمركز التطعيم بمستشفي العريش العام ، وبلغ عدد من تلقوا اللقاح 450 حالة ومعظمهم من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.





