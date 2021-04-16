كورونا تضرب الوسط الفني من جديد .. آخرهم دنيا سمير غانم

أعلن عدد كبير من نجوم الفن على مدار الأيام القليلة الماضية، عن إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كان أخرهم الفنانة دنيا سمير غانم، نستعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم من خلال التقرير التالي:

دنيا سمير غانم

كان "صدى البلد" قد علم أن النجمة دنيا سمير غانم قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" . وجاءت نتيجة المسحة الطبية إيجابية؛ حيث تخضع حاليا دنيا للعزل المنزلي منذ تسعة ايام ".

وتسببت إصابتها بكورونا في ألغاء اعلان كانت ستصوره لاحدي شركات الاتصالات وكان سيذاع خلال شهر رمضان الحالي .

حسن الرداد

علم صدى البلد أن النجم حسن الرداد أجري مسحة طبية وجاءت نتيجة المسحة إيجابية.

دلال عبد العزيز

وكانت الفنانه دلال عبد العزيز قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ١٩" هي الاخرى حيث جاءت نتيجه المسحة إيجابية .

وتخضع حاليا دلال للعزل المنزلي في مصر وذلك بعد ان انتهت من تصوير مسلسلها " ملوك الجدعنة " بلبنان .

الاعلامية مها بهنسى

أعلنت الاعلامية مها بهنسى عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتبت المذيعة مها بهنسي: "كورونا إيجابي"، مشيرة إلى أنها لا تستطع الكلام حاليا بسبب مشاكل في التنفس، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

خالد النبوي

كتب النبوي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " «مساء نور على كل الأحباب الغاليين ...الحمد لله فى آخر فترة العزل، ان شاء الله أخرج منها على خير...مرض كورونا خطير ، ربنا يحفظكم منه و أتمنى الشفاء العاجل لكل الناس".

تابع النبوى " كل سنة و إنتم طيبيين و رمضان كريم عليكم و على مصر و الأمة العربية و الإسلامية كله".

وكانت منى المغربي، زوجة الفنان خالد النبوي، قد كشفت عن تعرض النجم الكبير لوعكة صحية، ، حيث كتبت على حسابها الشخصى بـ"فيس بوك": "خالد تعبان أوي.. من فضلكو تدعو له".

نيكول سابا وزوجها

أعلنت الفنانة نيكول سابا، عن إصابتها وزوجها الفنان يوسف الخال بفيروس كورونا، وكان نشر برنامج "ع غير الكوكب" عبر "تويتر" خبر الإصابة لتشارك نيكول سابا التغريدة عبر حسابها الرسمي معلقة: "حمدا لله على كل شئ".

يذكر أن الفنانة نيكول سابا، حرصت على الاحتفال بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي بالفسطاط.



وكتبت نيكول سابا عبر حسابها على تويتر: ‏"‏‏‏‏‏‏‏‎#موكب_المومياوات_الملكية حدث عالمي فريد واستثنائي ‎#الموكب_الملكي‎#مصر .