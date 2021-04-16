مصطفى قمر يشيد بأداء داليا البحيري ضيفة ثالث حلقات مسلسله "فارس بلا جواز"

نشر الفنان مصطفى قمر صورا جديدة من كواليس مسلسله "فارس بلا جواز" تجمعه بالفنانة داليا البحيري ضيفة الحلقة الثالثة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “حلقة داليا البحيري ياجماعة مسخرة 🤣 🤣🤣🤣براڤو يادودو وشكرا لتشريفك في فارس بلا جواز”.

ولاقت الحلقة إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت ردود الفعل عبر السوشيال ميديا إيجابية، ومن أبرز التعليقات:

ألف مبروك يا مصطفي رجوعك بمسلسل دمه خفيف وروحه حلوة زيك

بجد مكنتش متوقعة أن المسلسل حلو وكدا وفرحت جدا جدا❤️❤️اننا شوفناك فى التليفزيون وانا متبعاه من اول حلقة❤️❤️❤️❤️👏👏👏شابو

انتوا الاتنين عسل والمسلسل تحففففة❤️❤️❤️❤️❤️



وشهد مسلسل فارس بلا جواز في الحلقة الثالثة تطورا جديدا فى الأحداث حيث يبحث فارس “مصطفى قمر” على عروسة جديدة من أجل أن يتزوجها للحصول على ميراث جده.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز ظهور رئيسة “داليا البحيرى” العروسة الجديدة ضمن احداث العمل ويحاول فارس التقرب منها والتعرف عليها إلا انها جاءت الى الفندق من اجل تفجيرة كونها ضمن جماعة أرهابية وذلك بعد علمها بان الفندق يروج الى الخمور.

ولقى مسلسل فارس بلا جواز حرص فارس على التعرف عليها وهو الامر الذى قوبل بالموافقة من قبل رئيسة بعد ان تعرف حقيقة الامر ويقرران الخطوبة.



