صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي عن دعم ايني الإيطالية لتوسيع أنشطتها في مصر

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم (الجمعة) عددا من الموضوعات المهمة على رأسها تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دعم شركة ايني الإيطالية لتوسيع أنشطتها في مصر، ووفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد وتصريحات وزير الخارجية سامح شكري بشأن تعنت الجانب الاثيوبي فيما يتعلق بملف سد النهضة.



وقالت صحيفة الأهرام تحت عنوان الرئيس: ندعم «إينى» الإيطالية لتوسيع أنشطتها في مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد دعمه لمسعى شركة «إيني» فى التوسع فى أنشطتها الاستثمارية فى مصر، فى مجالى التنقيب والإنتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، فى ضوء الاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.



وأوضحت أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس «كلاوديو ديسكالزي»، الرئيس التنفيذى لشركة «إيني» للطاقة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من كبار مسئولى الشركة.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء جاء فى إطار «متابعة نشاط الشركة الإيطالية فى مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة بأنواعها»، حيث استعرض «ديسكالزي» النشاط الحالى والمستقبلى للشركة فى مصر إحدى أهم شركاء الشركة على مستوى العالم، وأعرب عن تطلعه لاستمرار تطوير نشاط الشركة بمصر فى مجالى التنقيب والإنتاج، لا سيما فى ضوء ما تمتلكه مصر من موقع إستراتيجى وبنية أساسية تؤهلها للاضطلاع بدور المركز الإقليمى للطاقة، مدعومةً بعوامل الأمن والاستقرار والقيادة الحكيمة للرئيس السيسى التى أدت إلى إقامة مصر مشروعات إقليمية مشتركة، فى مجال الطاقة من شبكات ربط وغيرها.



وأضاف أنه تم أيضا استعراض إعادة تشغيل محطة الغاز الطبيعى المسال فى مدينة دمياط بكامل طاقتها والتصدير إلى جميع الأسواق العالمية، وهو ما يعد قيمة مضافة لمصر فى مجال الغاز المسال، ويرسخ مكانتها فى قطاع إنتاج وتداول الغاز من شرق المتوسط إلى العالم.كما بحث الاجتماع آفاق التعاون مع شركة «إيني» لإنتاج الهيدروجين لتوليد الطاقة، فى إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الاستخدامات الحديثة للطاقة المتجددة، بالإضافة الى استغلال الموارد الطبيعية التى تتمتع بها مصر بأفضل طريقة.



وتحت عنوان "شکری: حريصون على التفاوض لحل أزمة سد النهضة" ، أبرزت صحيفة "المصري اليوم" تصريحات سامح شكرى، وزير الخارجية، خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلي، أمس الخميس، التي قال فيها إن المفاوضات في أزمة سد النهضة أظهرت قدرا من التعنت من الجانب الإثيوبي، مشيرا إلى أن المرونة من الجانب المصرى والسوداني في المفاوضات لم تأت بتعامل مماثل من إثيوبيا .



وأضاف شكري أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، وما زالت هناك فسحة من الوقت، لافتا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتي المصب.



وتابع سامح شکری: «مستمرون في سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقا من أجل حل الأزمة بما لا يضر بمصالح مصر والسودان».وقال: إن وجود السد العالى وخزانه يعطى مصر القدرة على استيعاب الكثير مما يترتب على ملء خزان سد النهضة، متابعا : لكن هذا أمر يتم تقديره من الناحية الفنية.



بدورها، ذكرت صحيفة "الاخبار" تحت عنوان "الأحد .. أول امتحان تجريبي للثانوية العامة «التعليم»: بروفة لاستخدام «السيستم» قبل الامتحان الرسمي وبدون درجات" أن طلاب الثانوية العامة يستعدون لاجـراء أول امتحان تدريبي الأحد المقبل، ويستمر 3 أيام ۱۸ ، ۲۰ ، ٢۲ أبريل الحالي في لجان بالمدارس الـثـانـويـة.



وأضافت أن المـدارس وجهت جميع الطلاب بضرورة شحن التابلت وإحضار شريحة الإنترنت أثناء عقد الامتحان التجريبي الأول، كما طلبت المدارس من الطلاب الذين لم يتسلموا شريحة انترنت أن يتوجهوا إلى المدرسة لاستلامها.



ونقلت عن د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قوله إن الامتحان التدريبي الأول لطلاب الثانوية العامة بالتابلت داخـل اللجان والـهـدف ليس الأسئلة أو الجـزء الفنى وإنما للاطمئنان على التابلت والشبكات وحـل المشكلات الطارئة التي قد تظهر خلال الاختبار لمنع تكرارها، ويمثل محاكاة للشبكات وكلمات المرور التي سوف تصل للطلاب.



وأشارت إلى أن الامتحان التدريبي الثاني لطلاب الثانوية سيعقد في شهر مايو، وسيكون بمثابة بروفة لامتحانات الثانوية العامة، في الوحدة الأولى والثانية من كل مادة.



وتحت عنوان "وزير الدفاع.. خلال مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية:دعم جهود الدولة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، شهد البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية العليا بعنوان "الإستراتيجية المقترحة للحفاظ على استقرار وتماسك المجتمع المصري في ظل التهديدات والتحديات الحالية والمنتظرة" والذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة للعام البحثى ۲۰۲۱ / ۲۰۲۰ وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الـوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.



وأشارت إلى أن اللواء أ.ح/طـارق هـلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا ألقى كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي قدمت كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي لدارسي الأكاديمية مشيرا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل تسارع المتغيرات الاجتماعية داخل المجتمع والتحديات التي تؤثر على استقراره وتماسكه.



بدورها، قالت صحيفة الشروق تحت عنوان "إصابة الآلاف فى أمريكا بكورونا رغم تلقيهم جرعتى اللقاح" إن السلطات الصحية الأمريكية كشفت عن إصابة آلاف الأشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على الرغم من أنهم تلقوا جرعتى اللقاح ضد الفيروس، فى وقت أعربت منظمة الصحة العالمية عن شعورها ب«القلق» من احتمال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى منطقة شمال إفريقيا وشرق المتوسط خلال شهر رمضان المبارك.



وأضافت أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها فى الولايات المتحدة، أعلن أمس، أن 5800 شخص أصيبوا بعدوى كورونا رغم تلقيهم جرعتى اللقاح ضد الفيروس، مشيرا إلى أن بعضهم تدهورت حالته الصحية كثيرا، حيث اضطر 396 شخصا منهم إلى دخول المستشفى وتوفى من بينهم 74 شخصا .



وتحت عنوان "الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم منظومة التعليم الجامعي"، ذكرت صحيفة الوطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير الدعم الكامل لمنظومة التعليم الحكومي لتحقيق جودة التعليم المستهدفة، وذلك من خلال التوسع في المشروعات القومية الخاصة بمنظومة الجامعات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، لمتابعة جهود الدولة لتطوير الجامعات الحكومية.



وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود الدولة لتطوير الجامعات الحكومية".



واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار المشروعات الجارية والمستقبلية بالجامعات الحكومية، والتي يبلغ عددها 427 مشروعاً بتكلفة حوالي 36 مليار جنيه موزعة على 27 جامعة حكومية على مستوى محافظات الجمهورية، وتنقسم إلى مشروعات خدمية وعلاجية وتعليمية.