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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ما هو مستقبل هيونداي H1 مع الجديدة ستاريا

ما هو مستقبل هيونداي H1 مع الجديدة ستاريا .. صور

هيونداي ستاريا hyundai
هيونداي ستاريا hyundai starya 

طرحت شركة هيونداي عملاق صناعة السيارات الكورية الجيل الجديد من سيارات H1 الذي تغير اسمه الي موديلات ستاريا hyundai starya الميني فان الجديد التي سيكون لها دور في زيادة المبيعات بسبب تصميمها المستقبلي الجذاب . 

تستمد هيونداي ستاريا hyundai starya قوتها من محرك 2200 سي سي ديزل تيربو بقوة 175 حصان وعزم دوران 431 نيوتن متر وناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 8 سرعات أو محرك 3500 سي سي بقوة 268 حصان وعزم دوران 331 نيوتن متر.

 وتتوفر السيارة هيونداي ستاريا hyundai starya بتعليق متعدد الوصلات مستقل في الخلف بتحديث في المحركات لتقليل الضوضاء والاهتزازات . ويبلغ طول السيارة 5.253 مم والعرض 1997 مم وقاعدة العجلات 3273 مم وبارتفاع 1990 مم مع سعة تخزين تصل الي 5000 لتر. 

وتأتي السيارة الجديدة هيونداي ستاريا hyundai starya بنسختين لنقل الركاب أو لنقل البضائع ويمكن توفرها بعدد مختلف من المقاعد بداية من 7 وصولاً الي 11 مقعد وذلك للركاب ويقل العدد في نسخ نقل البضائع الي 3 أو 5 مقاعد حسب الاختيار. 

ومن المقرر ايضا توفر السيارة هيونداي ستاريا hyundai starya  لاحقا في نسخ اسعاف أو ليموزين أو غيرها من المركبات المخصصة لأغراض معينة ومن المقرر بدء مبيعات النسخ العادية من الميني فان في النصف الثاني من عام 2021 مع 8 ألوان خارجية و5 ألوان داخلية وتقدم السيارة بسعر يبدأ من 24 ألف دولار اي حوالي 367 الف جنيه مصري حتي 36 ألف دولار اي حوالي 565 الف جنيه مصري دون جمارك و رسوم . 

هيونداي ستاريا اتش 1 سيارات فان سيارات بضائع

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