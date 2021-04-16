بتكلفة 2 مليون جنيه.. أوقاف البحر الأحمر تفتتح مسجد نسائم الرحمن بـ الغردقة

افتتح الدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، اليوم الجمعة، مسجد نسائم الرحمن، بمنطقة السلام بمدينة الغردقة، بحضور اللواء عاطف وجدي سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر والشيخ عبد الباسط عثمان مدير الدعوة بمديرية أوقاف بالبحر الأحمر، والشيخ الشحات محمد مدير إدارة أوقاف الغردقة.

قال الدكتور محمود الشيمي مدير أوقاف البحر الأحمر، إن مسجد نسائم الرحمن الذي تم افتتاحه اليوم أنشئ بتكلفه 2 مليون جنيه على مساحة 350 متر، وهو من المساجد الأهلية.

وأشار الشيمى إلى أن المديرية افتتحت أيضًا مسجد الخير بقرية الخير بالشلاتين على مساحة 250متر وبتكلفة مليون و250 ألف جنيه.

وتحدث الدكتور محمود الشيمى مدير أوقاف البحر الاحمر خلال خطبة الجمعة بمسجد نسائم الرحمن حول شهر رمضان ورمضان شهر القرآن.