رامز جلال ساخرا من ويزو: ارحمى معدتك من الكرنب.. فيديو

وقعت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه "رامز عقله طار".

وسخر الفنان رامز جلال ببرنامج "رامز عقله طار" المذاع علي قناة "mbc مصر"، من الفنانة ويزو قائلا: “عدوة الدايت الأولى، ارحمينا معاكى ، معدتك بـ تستغيث من حلة الكرنب اللى بتاكليها كل يوم”.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.



