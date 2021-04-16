رامز جلال يضرب ويزو ببندقية.. والفنانة: مش هلعب

وقعت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه " رامز عقله طار".

ولعبت ويزو خلال برنامج "رامز عقله طار" المذاع علي قناة "mbc مصر"، بعض الألعاب داخل مدينة الملاهي ولكنها وجدت صعوبة فى التحرك داخل الألعاب.

واستخدم رامز جلال، بندقية لعبة وأصاب ميزو عدة إصابات دون أن تراها، مما جعلها ترفض استكمال اللعبة.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.