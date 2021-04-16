ويزو تضرب رامز جلال وتسبه بألفاظ خارجة.. فيديو

وقعت نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ضحية رامز جلال الليلة فى برنامجه "رامز عقله طار".

وأبدت ويزو انزعاجها خلال تواجدها في كبسولة الهوب دروب، وهي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامزجلال في المقلب، بعدما قام رامز برَش أحد الروائح الكريهة أثناء وجوده متنكرًا في الكبسولة.

ومع تحرك الكبسولة فى الهواء، بدأت ويزو فى الصراخ عاليا، وقام رامز جلال بدفعها أكثر من مرة لترد عليه قائلة:" يا أمه، أوعى يخربيت أمك، ينهار أسود، حيوان".

وانهالت ويزو علي رامز جلال مرة أخرى بالضرب داخل الكبسولة.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.



