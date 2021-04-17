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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة للأندرويد تحذرك من استخدام الهاتف أثناء المشي.. صور

ميزة Heads Up
ميزة Heads Up

تشتت الهواتف الذكية انتباهك عند استخدامها أثناء قيادة السيارة، ولكن هذه ليست الحالة الوحيدة التي تجذب فيها الأجهزة المحمولة انتباه مستخدمها، فقد يكون المشي ورأسك مدفونًا في هاتفك أمرًا خطيرًا، وهو ما سيساعدك نظام التشغيل أندرويد على تخطيه قريبا.

وتهدف ميزة "Heads Up"، الجديدة من جوجل إلى منع مدمنى الهواتف الذكية من التحديق في شاشات هواتفهم أثناء المشي، وتوفر عملاقة التقنية الأمريكية الخاصية من خلال مجموعة أدوات "الرفاهية الرقمية"، والتي تتعتمد على مستشعرات الحركة في هواتف أندرويد، لاكتشاف ما إذا كان مالك الهاتف يستخدمه أثناء المشي في الهواء الطلق.

 

لهذا السبب.. مايكروسوفت تحذر مستخدمى جوجل

 

وبحسب ما ذكره موقع "howtogeek"، فإذا اكتشفت مستشعرات الهاتف، أن المستخدم يتحرك أثناء تشغيل شاشة هاتفك، فإن الميزة ترسل إليه بعض التحذيرات مثل "توخي الحذر" و"انظر إلى الأمام" و"استمر في التركيز" و"احترس".

وعلى الرغم من أن ميزة Heads Up، مازالت قيد الاختبار، ولكن من المحتمل أن يتم طرحها قريبا لمستخدمي هواتف أندرويد، إلا أنه يمكنك الانضمام إلى النسخة التجريبية في تطبيق Digital Wellbeing ولتمكين الميزة اتبع الخطوات الآتية:

الخطوة الأولى: افتح قائمة الإعدادات Settings، عن طريق تمرير قائمة إشعارات هاتفك لأسفل من أعلى الشاشة، ثم انقر على رمز الترس.

الخطوة الثانية: حدد خيار الرفاهية الرقمية وأدوات الرقابة الأبوية Digital Wellbeing & Parental Controls، من الإعدادات.

open the device settings

الخطوة الثالثة: ستظهر إليك صفحة جديدة تحوى معلومات حول الميزة الجديدة، انقر فوق زر التالي Next.

select digital wellbeing

الخطوة الرابعة: بعد ذلك، ستطلب منك إعدادات الميزة منحها إذنين، الأول لاستخدام "النشاط البدني" لاكتشاف متى تمشي وهو مطلوب، والثاني لاستخدام ميزة "الموقع" لتحديد متى تكون بالخارج، ولكنه إذنا اختياريا.

select Heads Up

الخطوة الخامسة: إذا اخترت منح إذن الموقع، فستظهر لك نافذة منبثقة، وستحتاج إلى تحديد "أثناء استخدام التطبيق"، ثم "السماح طوال الوقت".

give location permission

الخطوة السادسة: انقر على "التالي" حتي يتم منح جميع الأذونات المطلوبة.

tap next to finish

الخطوة السابعة: ستظهر على الشاشة التالية رسالة "تنبيه جاهز للانطلاق"، يمكنك النقر على "موافق"، وسيتم تمكين الميزة في المرة التالية التي تكون فيها شاشة هاتفك قيد التشغيل لفترة طويلة جدًا أثناء المشي، سترى إشعارًا لتكون أكثر انتباهاً عند التجول بهاتفك.

heads up notification
أندرويد جوجل ميزة جديدة الهواتف الذكية Heads Up

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