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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب إعلام القاهرة.. ورش تدريبية أونلاين تحت اسم edufi career

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

دائما ما تسعى كلية الإعلام جامعة القاهرة، بالقيام بعمل دورات تدربيه وورش عمل للطلاب لمساعدتهم فى الدخول إلى سوق العمل ، ومنذ تحول الدراسة اونلاين لم يمنع هذا كلية الاعلام عن التوقف بمثل هذه الدورات .

 

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ووفى نفس السياق ، نظم طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلام ورش تدريبية اونلاين للطلاب تحت اسم "edufi career" وشعار "من غير ورقة وقلم"   في عدة مجالات منها : 
‏Digital marketing 
‏Motion graphic
‏graphic design 
‏Photography  


وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام وإشراف عام الدكتورة داليا محمد عبدالله رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان

 

ومن الدورات التي قد نظمتها كلية الإعلام  دورة الكتابة العلمية لطلاب الدراسات العليا اونلاين، ومن خلالها تؤهل الطالب للمتطلبات العلمية فى أصول الكتابة لرسائل الماجستير والدكتوراه .
وفى هذا التقرير ننشر أهم ما تتضمن هذه الدورة فيما يلى :
- كيفية اختيار موضوع البحث
- كيفية إعداد الخطة البحثية " المشكلة والأهداف - التساؤلات والفروض "
- كيفية إعداد الرسائل العلمية " المنهج العلمى والتعريفات الإجرائية "
- كيفية إعداد استمارة ميدانية وتحليلية وتوافقها مع الأهداف والتساؤلات
- كيفية جمع وصياغة المعلومات والبحث فى المراجع
- كيفية التوثيق العلمى للمراجع
- أخلاقيات الكتابة العلمية
- كيفية استخدام بنك المعرفة

جامعة القاهرة اخبار التعليم

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